Abraza a plenitud un año en el que ha vivido con frecuencia la entrega de sus emociones en tarima. Su gira Nacarile, que resalta el título de su tercer álbum de estudio, la ha llevado a coleccionar memorias con público de diversos países de Estados Unidos y Europa. Pero para la cantautora puertorriqueña iLe, el festejo de este logro no está completo si no canta en su tierra natal.

La oportunidad llega tras su presentación de 2021 en el Coca-Cola Music Hall cuando las restricciones de la pandemia todavía marcaban muchas reglas. “Este año ha sido un poco el desquite y el desahogo, así que me ha venido muy bien haber podido tener la oportunidad, el privilegio de viajar y tocar las canciones en distintos países. Pero nada está completo si no toco en Puerto Rico. Para mí es bien necesario tocar acá”, confesó con ilusión la cantante, quien presentará su espectáculo el próximo 9 de diciembre en el Anfiteatro Tito Puente, en San Juan.

“Es lo más especial para mí porque, obviamente, la energía aquí es para mí más poderosa, para mí significa mucho”, expresó la ganadora de premios Grammy y Latin Grammy. “Cuando uno está de gira, me gusta sentir ese calorcito boricua que está en distintas ciudades, en distintas partes del mundo. Pero también estar acá, para mí significa mucho, tener esa conexión, y me encanta darlo todo”.

El entorno del anfiteatro también cobra una relevancia especial en su propósito de brindar una velada inolvidable. “Siento que necesitaba que fuera un espacio abierto. El anfi tiene toda esta naturaleza como que nos abraza, y siento que eso, a mí, por lo menos, y yo sé que a la gente también, nos va a ayudar un montón a sentirnos más en plenitud”, expuso. “Siempre me gusta dar un buen show. Estamos ahí con la banda, y siempre estamos con mucha pasión y entrega, y siempre me gusta dar sus detallitos”, afirmó la intérprete, sin querer especificar las sorpresas que tiene programadas para el encuentro.

En recorrido musical incluirá memorables éxitos de sus producciones discográficas iLevitable y Almadura. También, por supuesto, de Nacarile, que lanzó el año pasado como una muestra más de su ímpetu creativo.

“A veces, tratar de apalabrar emociones o cosas que quizás a veces uno no sabe bien cómo ponerles la palabra, es un reto”, destacó sobre el proceso de trabajar en un nuevo proyecto. “Pero me divierte seguir buscando, seguir entrándome más en la emoción que estoy sintiendo, en el mensaje que quiero llevar, y expresarlo de la manera más transparente posible, y desde mis propias vulnerabilidades también, que esa parte puede ser un poco intimidante, pero es bello cuando sientes que tanta gente se conecta con las canciones y que, de alguna forma, les ayuda a sanar. Para mí ese es el verdadero propósito del arte, es conectar y, en este mundo de tanto caos, tratar de sentirnos menos solos y más acompañados”.

El álbum incluye el éxito Algo bonito, que cuenta con la colaboración de Ivy Queen. Natalia La fourcade la acompañó para En cantos, y Mon Laferte para Traguitos. La producción de 11 canciones también cuenta con las colaboraciones de Trueno, Flor de Toloache y Rodrigo Cuevas. Además de darle voz a relatos cotidianos del amor y a observaciones sociales, Nacarile continuó fiel a su costumbre de presentar fusiones que sacan a relucir más su amor por la música, que por un género en particular. También, de crear sin presiones.

“Yo me exijo todo, pero siempre partiendo de disfrutarme el proceso porque hay veces en que los procesos pueden ser complejos y duros, y pasan muchas cosas al mismo tiempo”, manifestó. “Pero definitivamente, para mí es súper importante no solamente que me guste el trabajo que estoy haciendo, y que me lo disfrute, sino sentir que soy yo, que es una parte de mí, sentir esa honestidad, esa autenticidad propia. Para mí es supernecesario”.

La cantante adelantó que su agenda de trabajo la mantendrá ocupada por un tiempo, lo que celebra. “Ahora mismo me siento con todas las ganas de seguir trabajando”, expuso enfática. Pero definitivamente, separará un tiempo para festejar la Navidad con los suyos. “Sí, siempre. Siempre tengo que sacar ese ratito para estar con el familión, porque somos una familia grande, y tener ese momento de tocar un poquito ese ground, como se dice en inglés, y estar con la familia. Estamos juntos la mayoría del tiempo, la verdad. Me siento superagradecida por eso, pero tener ese espacio de festejar, de estar en fiesta, relajarnos, desahogarnos es supervalioso para mí”.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.