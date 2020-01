Los Ángeles. Desde que despegó en solitario, tras dar vida durante años a Calle 13, iLe –Ileana Cabra– ha tenido a su lado el éxito, su tierra Puerto Rico y un fuerte compromiso político, tres facetas que combina tanto en sus palabras como en su música, alabada por críticos de todo el mundo.

La puertorriqueña llegó a Los Ángeles, Estados Unidos, durante la semana de los Grammy, los prestigiosos galardones a los que regresa con su álbum "Almadura" tras ganar un premio a mejor álbum latino alternativo en 2016 por su primer trabajo en solitario.

"Es bonito recibir reconocimientos, a pesar de que me gustaría que la industria funcionara de otra manera", dice la artista sobre su segunda nominación en una entrevista con la que quita peso a las listas y los números.

PUBLICIDAD

Desde el comienzo de la conversación, iLe menciona la situación política y social de Puerto Rico, "ardiendo de nuevo", al decir que está pendiente de lo que sucede en el país, pero tratando de disfrutar del éxito cosechado por "Almadura", considerado entre los mejores discos del año para The New York Times, la NPR y Remezcla.

Pregunta: ¿Cómo te encuentras en la semana de los Grammy, siendo una de las representantes latinas en estos premios?

Respuesta: Estoy bien, tengo mezcla de emociones porque ahora mismo en Puerto Rico hay una protesta, está el país ardiendo de nuevo, pero, al mismo tiempo, estoy contenta de estar aquí y como tratando de estar lo más presente que pueda dentro de la distancia. Quiero pasarla bien, pero, también, emocionadísima porque la gente está reaccionando en la calle.

P: Tuviste éxito con Calle 13, premiaron tu primer disco en solitario, ahora este figura entre los mejores del año... ¿Cómo vives el éxito?

R: Yo nunca me espero nada, es todo sorpresivo, me enfoco mucho en lo que hago. Una vez suelto... que sea lo que tenga que ser. Es bonito recibir reconocimientos, a pesar de que me gustaría que la industria funcionara de otra manera. No me gusta que la música y el arte se midan por numeraciones y rangos, porque son cosas externas, decorativas y mediáticas, no es algo que me mueva.

P: Tienes una visión política muy presente en tus respuestas y en tu música. ¿Cuál es la lucha de Puerto Rico?

R: Puerto Rico tiene muchas luchas, la más importante es confiar en nosotros mismos. Porque obviamente siendo una colonia mucho tiempo, de España y luego de Estados Unidos, estamos acostumbrados a ser humillados, recibir abuso y sentir que merecemos ese maltrato. Nuestra autoestima está por el piso. Tenemos que reconocer lo que somos, las cualidades que tenemos y todas las posibilidades que hay en nuestro país.

PUBLICIDAD

P: ¿Y en qué punto está ahora la lucha por esa confianza?

R: Ahora estamos en ese punto trascendental, en el que estamos reaccionando y despertando a muchísimas cosas. Estamos confundidos porque en nuestra escuela no nos enseñan historia sobre nosotros, solo de Estados Unidos y no de Latinoamérica, pero hay una reacción humana, de una generación que está despierta, y hace a otros más vivos.

Es algo que hace un año nunca diría que iba a pasar tan cerca, no sabía si iba a estar viva en ese momento en el que Puerto Rico despertara masivamente.

P: ¿De dónde viene tu compromiso político?

R: En la familia de la que vengo todos compartimos un ideal similar y siempre me acuerdo de chica el formar parte de las manifestaciones, estar presente en lo que pasa en el país.

También, me interesa lo psicológico y emocional, cómo funcionamos como personas me captura, porque creo que tiene que ver con lo político. Ahora estamos en ese momento de romper barreras, vamos a enfrentarnos en cosas dolorosas, pero es parte de buscar el bienestar y de no destruirnos entre nosotros, construir un mundo mejor.

P: Y con la música... ¿se están rompiendo barreras?, ¿entre lo latino y lo anglosajón?

R: Hay muchas barreras dentro de la música, a mí me parecen absurdas las barreras en general en el mundo, pero en el arte también. En Puerto Rico con la música pasa como en la realidad sociopolítica, somos una colonia de Estados Unidos, pero al tiempo tenemos una identidad.

PUBLICIDAD

P: El machismo es otro tema recurrente en tu música... ¿Están rompiendo barreras las mujeres?

R: Ahora mismo hay una conciencia que se está despertando respecto al lugar que tenemos en el mundo, pero me parece tan extraño estar hablando de ciertas cosas. Es obvio que la mujer tiene un lugar en el mundo, pero la historia nos ha maleducado y estamos ahora percatándonos de que hemos vivido en un sistema mal estructurado, nos va a costar trabajo, pero si no lo cambiamos no pasará nada.

P: ¿Alguna recomendación musical de mujeres?

R: Escucho música vieja. Hace unos días estuve en México y me llevé unos discos, uno de Chavela Vargas, en guitarra, muy bello, y otro de Amparo Ochoa, que me encanta su historia de maestra que terminó cantando con una voz muy potente. Me encanta la bolerista cubana Blanca Rosa Gil y Carmen Delia Dipiní.