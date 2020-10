En la salsa se vende talento, no sexo, y quien crea lo contrario, “no va a ir para ningún lado”, sentenció India, una de las voces más poderosas de la música afroantillana.

La artista observa una tendencia de salseras noveles “vistiéndose como Jennifer López”, lo que, según ella, “no va”, sobre todo cuando quisiera ver más mujeres en este estilo de música, históricamente dominado por hombres.

“La mujer que piense que la salsa es para vender sexo, no va a ir para ningún lado”, puntualizó en videollamada.

“Puede ser otro género, pop, música urbana, el sexo es muy bueno para eso, pero en la salsa, lo que es Celia Cruz, La Reina, lo que es otra reina como La Lupe, siempre estas mujeres vendieron lo que es el talento. Hoy en día esto que están tratando de hacer, mujeres vistiéndose como Jennifer López en los que es la salsa, eso no va. La salsa siempre ha sido de respeto, de salón. Tú vendes tu talento y si ellas piensan que vendiendo el sexo y el cuerpo el público cocolo va respetar eso, no”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Me gustaría que vengan más mujeres a vender su talento, que se trepen allá arriba y se destaquen, que puedan demostrar su estilo y la clave" -India, cantante

Ella agradece el respeto de sus colegas masculinos en el plano artístico, y es el mismo respeto que quisiera mantener para las nuevas generaciones de la salsa, porque así lo aprendió de sus padrinos musicales, Celia Cruz (1925-2003) y Tito Puente (1923-2000).

Precisamente por el respeto que guarda a la memoria de “La Guarachera de Cuba” no es hasta ahora que se atreve a ofrecer un concierto para cantar sus éxitos. Esta rumba asegurada será este sábado, a las 8:00 p.m., desde la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, y la audiencia la podrá disfrutar a través del portal de la aplicación La Música. En el mismo sitio se venden los boletos de acceso.

“Es increíble que los fanáticos siempre me han dicho, ‘India, cuándo vas a hacer un homenaje’ y siempre la he respetado mucho a Celia, nunca he cantado así sus canciones; uno, porque a ella no le gustaba que lo hicieran, y dos, porque ella decía, ‘Yo estoy aquí, para qué van a regrabar mis canciones’, y hoy en día veo eso que está pasando conmigo, que la gente quiere regrabar mis canciones, pero con los artistas, mientras uno está, se nos debe un respeto”, afirmó la salsera, de 51 años.

El repertorio, dirigido por Ramón Vázquez, abarcará una amplia selección de los temas más populares de la legendaria cantante.

Las memorias de India respecto a Celia Cruz trascienden los consejos que le dio en algún momento y que aún son su fundamento artístico, como que diera siempre lo mejor de ella en el escenario. Para ella, tanto Celia como Tito, fueron sus padres en la salsa.

PUBLICIDAD

“Son artistas que fueron grandes en mi vida y me ayudaron mucho. Ellos no tenían que ayudarme, porque eran unas leyendas vivientes, y yo era tan jovencita, entrando de los 19 a 20 años, y ellos ahí conmigo; iban a verme a los shows, me apoyaban, eran fanáticos de mi talento, y eso a mí me dio mucha fuerza, porque a veces me sentía sola. Siempre estuve sola, nunca tuve padres que me ayudaron; tú ves artistas sentados cerca de la familia, o de la mamá o el papá, yo nunca tuve eso, entonces, ellos se convirtieron en padres musicales para mí”, compartió.

Terminado el compromiso del concierto “India & Friends: Homenaje a la Reina”, la sonera proyecta continuar la promoción de su reciente trabajo, “Mi propiedad privada”, y comenzar a desarrollar un próximo álbum que sacará para afuera su espíritu rumbero.

“Yo he crecido y como que estoy más cocola, más pa’lante, más rumbera, más tírale ahí, sé creativa. Soy atrevida. A través de los años el público ha visto que soy una mujer con alma de hombre y yo le meto. No hay diferencia cuando ves a Ivy Queen, que le mete también. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a no cogerle miedo a nada. Cruzar ese mar, y saber que vamos a llegar bien”.