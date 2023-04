Como evento cumbre de la industria del cannabis en Puerto Rico, llega la tercera edición del “Festival Florece”, los días el 20, 21 y 22 de abril en el Jardín Botánico de Caguas, con el propósito de aumentar la visibilidad de esta industria y apoyar tanto a empleados como pacientes que se benefician del tratamiento médico.

“Este evento lo creamos en el 2020 de forma virtual y tuvo gran acogida. El año pasado superó las expectativas y este año hemos integrado más elementos para hacerlo un festival increíble”, comentó su creador Jean Manzano. Entre feria de salud, actividades de confraternización para empleados de la industria y pacientes, se han integrado al festival “food trucks”, exhibiciones, torneo y sesiones de Jiu Jitsu Brasileño, yoga y el “Business Sesh”.

Entre los artistas ya confirmados están Cultura Profética, Circo, Gomba Jahbari, Vivanativa, Wiso G, Kris Floyd, Enyel C, Negros Vivos, DJ Who, Mano Santa, Jon Delgado y Earth to Pink.

Del mismo modo, durante el Festival Florece 2023 habrá un mercado de artesanos y se ofrecerán seminarios y conferencias sobre cannabis para fomentar la educación y así eliminar los estigmas que existen con relación a este importante tratamiento médico que ha transformado la vida de miles de personas.

Los participantes ya pueden votar por sus establecimientos favoritos en festivalflorece.com/vota y los boletos para el evento en ticketera.com/festivalflorece.