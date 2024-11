La edición 2024 del Latin Grammy había anunciado que, por sus 25 años, tendría un homenaje a la salsa con Marc Anthony y otras grandes estrellas del género unidas en un mismo escenario. Sin embargo, se reservó una sorpresa para el cierre de la presentación: el dueto del puertorriqueño con su compatriota La India, con quien tenía una enemistad que los alejó por casi tres décadas.

El reencuentro fue aún más especial cuando se reveló el tema que habían elegido para cantar juntos: “Vivir lo nuestro”, un verdadero himno de la salsa que ambos han cantado en más de una ocasión en vivo tanto en solitario como con otros cantantes, pero debido a los desencuentros públicos que habían tenido muchos pensaron que jamás volverían a oír este dueto.

Durante su presentación en los Latin Grammy, los artistas demostraron que han mantenido su potencia vocal intacta. Cabe destacar que, aunque el tema fue estrenado en 2024, la última vez que interpretaron el tema juntos fue hace 29 años.

¿Por qué se enemistaron Marc Anthony y La India?

Tras el éxito de “Vivir lo nuestro”, La India dio varias entrevistas en la que explicó por qué se distanció de su colega. La puertorriqueña solía enfatizar que su colega había cambiado producto de la fama y el éxito y que incluso no había manera de comunicarse con él, por lo que llevan muchos años sin hablarse.

“Es una tristeza que hoy día uno no pueda hablar con Marc y hacer juntos una nueva canción. Porque ‘Vivir lo nuestro’ fue un tema que pegó muchísimo en el corazón de la gente y, sin embargo, no hay manera de comunicarse con él. La fama le ha hecho mucho daño. Cuando llegas a un nivel grande, los que compran tus discos quieren sentirte. La prensa que tanto te apoya quiere entrevistarte, pero él se cree Dios. Y es que cuando no puedes salir a dar una rueda de prensa porque ya eres muy grande, cuando ya estás pidiendo un avión privado, entonces la gente se pregunta: ¿y esto qué es? Mis fans siempre me interrogan y me dicen: ¿India, por qué no cantas ‘Vivir lo nuestro’ con Marc?, y es porque el acceso a él es imposible. Las personas que lo rodean han creado un personaje fuera de este planeta”, declaró en una entrevista del 2017.

Sin embargo, en el 2023, en una entrevista con Molusco TV, la puertorriqueña aseguró que todo el malentendido con su colega empezó cuando, tras el éxito de “Vivir lo nuestro”, empezaron a circular mentiras sobre la relación de ellos. La cantante recordó que se dijo que ambos tenían un hijo oculto y hasta que estaban casados pero que lo negaban.

Marc Anthony y La India se presentan durante la ceremonia de los Latin Grammy, el 14 de noviembre de 2024, en Miami. ( The Associated Press )

“Llegó un momento en que me molestaba a mí y le molestaba él y no nos querían ver juntos yo decía pero qué está pasando, tenemos que estar juntos ahora más que nunca que metimos el palo. Él se enca... y yo también”, afirmó.

¿Cómo se dio el reencuentro de La India y Marc Anthony?

A inicios del 2024, en una entrevista por la celebración de sus 40 años de trayectoria, La India fue consultada por la posibilidad de volver a cantar “Vivir lo nuestro” con Marc Anthony. La India dijo que, de su parte, no tendría inconvenientes. “Es una pregunta tan interesante. Son tantos años que han pasado, no sé si es una pregunta que le haya molestado a él. Yo me imagino que él debe darse cuenta de que la canción sigue en el corazón de tanta gente”, dijo, según citó Radiomar.

Marc Anthony hace un gesto después de su presentación en la ceremonia de los Latin Grammy, el 14 de noviembre de 2024, en Miami. ( The Associated Press )

“Yo creo que cualquier cosa es posible. Él no lo necesita porque él es muy gigante, su música… pero esta canción como que no se va. Sigue ahí”, añadió.

Curiosamente, a inicios de noviembre del 2024, Marc Anthony hizo una publicación en Instagram sobre su disco “Muévense” y los fans no tardaron en darse cuenta que entre los comentarios aparecía La India con un mensaje de felicitación.

Al poco tiempo, se anunció que Marc Anthony produciría un homenaje a la salsa en el Latin Grammy y que había convocado a Niche, Rubén Blades, Tito Nieves, entre otras estrellas. El nombre de La India se mantuvo en reserva hasta el día de la presentación el 14 de noviembre.