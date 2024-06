Con mucha chispa y ritmo contagioso, Iris Chacón rememoró la noche del sábado sus presentaciones en el Salón Tropicoro del Hotel San Juan. El espectáculo lo abrió su esposo, Junno Faría, quien junto a su banda demostró su virtuosidad en el saxofón con el medley ”Getaway September” y “Treasure”.

Fue precisamente él quien anunció la presentacion de Iris Chacón, quien entró al escenario a las 10:00 de la noche con un sexy atuendo plateado e irradiando su imponente personalidad.

Chacón, acompañada por su cuerpo de bailarines, abrió el espectáculo con el tema “Turn the Beat Around”, con el cual calentó los motores del agitado público que vitorió e interpretó las canciones de su concierto, que duró más de dos horas. Luego bajó la temperatura con el romántico tema “Cuando me diga sí”, éxito en voz de Miki Vimari, del grupo de Richie Ray y Bobby Cruz.

PUBLICIDAD

“Esta noche es muy especial para mí. Estoy feliz de estar aquí recordando mis pasadas presentaciones. Cuando me dijeron que el salón estaba lleno de seniors me puse bien contenta. Dije: ‘que rico que vinieron a verme’ ”, expresó en sus primeras palabras a la concurrida audiencia.

Los momentos de mayor euforia entre el público se produjeron con el medley de sus recordadas canciones “Tú eres caramelo y chocolate” y “Muchacho barrigón”, entre otras.

Ante un pequeño desperfecto que se presentó con el micrófono, Iris sacó partido de la alegada rivalidad que los fans le crearon con Charytin Goyco, alegada enemistad que ambas artistas, que han trabajado juntas, han negado públicamente.

“Eso es que Charytin no quiere que cante”, manifestó, provocando carcajadas del público.

Acompañada por el saxofón de su esposo interpretó uno de sus temas clásicos, “Yo soy rebelde”. Además, recordó con sentido del humor, su participación en el Festival de la Canción en Argentina (1970), llevada de la mano del productor radial Alfred D. Herger.

“Mucha gente no sabe que yo comencé mi carrera cantando cuando Paquito Cordero me seleccionó para representar a Puerto Rico en Argentina. Dije: ‘anda, yo con esta voz’. Fue una experiencia muy linda. Interpreté el tema ‘Yo te nombro libertad’. Mi voz no fue premiada, pero la canción se llevò el primer lugar”.

Continuó su presentación con el tema “Yo sé que mentía”, título de la novela que protagonizó en el 1982 con el desaparecido actor argentino Daniel Guerrero.

Un paso de comedia se escenificó con el talento de Henry Aguayo, quien personificando al cantante dominicano, Toño Rosario subió a la tarima buscando a su exesposa, la vocalista Ivette Cintrón para pagarle un dinero de pensión adeudado. El comediante aprovechó el intermedio de la vedette para deleitar a los presentes con canciones de Toño Rosario.

PUBLICIDAD

En la segunda parte del concierto reapareció Iris Chacón con un set azul, junto a sus “Chacón Dancers”, con quienes cantó y bailó el tema “Clave y bongo”, seguido por “Idilio”. En medio de su show, la artista expresó la nostalgia que siente de estar alejada de su patria y anticipó su regreso.

“Vivo hace seis años en un lugar que digo es tierra de nadie (Orlando, Florida), porque uno no conoce a nadie. Me dicen que soy de la díaspora, yo digo que no, soy puertorriqueña. Esta Isla es un paraíso. Por favor vayan a Disney de paseo no a vivir allá, eso es otra cosa. Extrañó a mi patria y voy a regresar pronto”, subrayó, al tiempo que felicitó a Maripily por poner en alto a Puerto Rico, en “La casa de los famosos”.

La artista hizo alardes de su nueva figura, que ha comenzado a trabajar con 15 libras menos de peso.

“Miren cómo luzco. Bajé de peso gracias a doctores y diversos tratamientos no invasivos”, aseguró.

Antes de finalizar el espectáculo reconoció a los músicos que la acompañaron. Además de Junno Faría estuvo Reynaldo “Cucho” Otero en el piano, Sabú en la percusión, Crystal Santana en el bajo, el maestro Julio Reyes en la guitarrista, Dario Tavales como trompetista, Albert Julian en la batería y Kamil Quiñones en voces.

La carismática artista se despidió de su público, con “Cariñito azucarado”, éxito de Virginia López, y ante la solicitud de una canción más por parte de su fans regresó e interpretó el rítmico tema, “Si tu boquita fuera”, provocando una nueva ovación del público, que celebró y bailó su espectáculo.