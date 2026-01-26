Luego de tres años de ausencia, la reconocida artista española Isabel Pantoja regresará a Puerto Rico para ofrecer una velada musical en la que celebrará sus 50 años de carrera artística, acompañada por la majestuosa orquesta filarmónica Arturo Somohano. El evento será el domingo 3 de mayo en el Coca Cola Music Hall.

La intérprete repasará sus grandes éxitos con arreglos sinfónicos de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano, “en una fusión de arte, historia y excelencia musical”, destaca el comunicado de prensa. “El regreso de Isabel Pantoja a Puerto Rico no es solo un concierto, es un acontecimiento histórico, un homenaje a su legado y una celebración de la música en su forma sublime”, agrega el escrito.

Isabel Pantoja se destaca como una de las voces más reconocidas de la música hispana. Con una sólida trayectoria, su música ha trascendido generaciones y fronteras y ha logrado conquistar “los escenarios más prestigiosos del planeta, consolidándose como una leyenda viva de la música mundial”, asevera la comunicación escrita.

Los boletos estarán a la venta este martes 27 de enero a las 10:00 a.m. en Ticketera.