El amor por cantar le llega por herencia. Los recursos para explorar el mundo del entretenimiento le resultan más accesibles al contar con un padre famoso. Pero Isadora procura labrar su camino a fuerza de sus propios esfuerzos.

Recién graduada de la Universidad de Miami con un bachillerato en negocios de la música, la novel intérprete se adentra de lleno a darse a conocer desde una perspectiva profesional para brillar con identidad propia. Saber tocar el piano y la guitarra es de gran apoyo, pero ganar conocimiento teórico y perfeccionar las destrezas innatas, también lo es.

“Cuando yo decidí hacer música fue una cosa que dije ‘voy a tratar de ser la mejor persona y la mejor artista que yo pueda ser’, y quiero seguir aprendiendo de los demás y tratar de agarrar la mayor cantidad de información posible para hacer esa mejor versión mía”, manifestó a Primera Hora a través de videollamada la también hija del puertorriqueño Chayanne, nacida y criada en Miami, Florida. “Además, la universidad en verdad me dio la confianza de entender que (ser cantante) es algo que puedo hacer, que a veces hay muchas inseguridades”, confesó la simpática artista, quien promueve el sencillo pop HBD!. Además del área empresarial, su grado universitario tocó el tema de las leyes, las disqueras y la composición, entre tantos otros.

La línea romántica la plasma en su tema de lanzamiento, que estrenó hace semana y media junto con un colorido video musical.

“Es esta paralela entre lograr hacer una canción movida, pero con un sentimiento tan honesto y tan verdadero como el extrañar a alguien en un momento de felicidad, que puede ser una pareja o puede ser un ser querido que no está contigo más. Creo que es algo que la gente no suele hablar, y es que a veces estamos pasándola bien, pero también hay cosas que nos entran a la cabeza, y nació así, espontáneamente”, detalló Isadora, quien al conversar se muestra tan risueña, similar a la personalidad de su padre, cuyo nombre verdadero es Elmer Figueroa.

Aunque la pasión musical se comenzó a manifestar en la infancia, la también hija de la venezolana Marilisa Maronesse confesó por qué entendió que este era el momento para iniciar su faceta profesional.

“Cuando encontré esta seguridad dentro de mí, cuando no eran las opiniones de los demás que decidían como me sentía yo con mi música, cuando ya era más levantarme y decir ‘ok, no importa lo que diga la gente, yo estoy feliz con este producto que acabo de crear’, ahí fue”. La canción en promoción también la escogió con esa corazonada de carta de presentación ante el público. “Mucho artista lo dice, que cuando nace ese sentimiento (de comenzar) uno lo siente, y de repente terminé la canción y te lo juro, eso fue como ‘esta es la canción que es’”, dijo la intérprete de 22 años.

En el dinámico video musical, además de su hermano, Lorenzo, participan varias amigas, lo que estima como una ganancia. “Para esta primera etapa de mi carrera fue espectacular”, dijo sobre la experiencia, y afirmó que dentro del abanico de ritmos, interesa experimentar diversas vertientes.

Las vivencias en la industria de la música las acumula desde su nacimiento como parte de la vida artística de su padre. Pero ahora le toca vivirlas desde otro punto de vista.

“Creo que ahora quiero marcar un final de una etapa de mi vida, y empezar una nueva”, confesó ilusionada Isadora, y adelantó sus planes de lanzar un próximo tema en febrero o marzo. “Es muy interesante porque también lo que estaba viviendo yo del mundo de la música… Es una carrera en donde mi papá lleva 44 años creciendo en esta industria y ha cambiado muchísimo. Es un ícono, es una leyenda. De repente ir de vivir de eso, y ver conciertos y ver tanto amor y tanto cariño de las personas que lo admiran, y de repente es ‘bueno, aquí tengo mi primera canción, aquí estoy tratando de hacer mi primer video, y van a haber fracasos y van a haber éxitos’, y vivir todas esas emociones de cero, de otra perspectiva completamente, ha sido espectacular, y poder tener esa experiencia desde chiquita, a ahora estar viviéndola, te lo juro, para mí es un sueño”.