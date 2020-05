El exponente tropical Ismael Miranda presentará su concierto virtual este próximo domingo las 3:00 p.m. a través de Facebook.

La iniciativa, bajo la producción musical del bajista y arreglista Ramón Vázquez, forma parte de una serie de conciertos virtuales con grandes estrellas bajo la iniciativa de la compañía MCS.

En esta ocasión, al Niño Bonito de la Salsa lo acompañarán los músicos Carlos García (piano y coros), Manolito Rodríguez (percusión y coros), Kalani Trinidad (saxofón, flauta y coros), Savier Díaz (congas) y Ramón Vázquez (bajo y dirección musical). La transmisión se llevará a cabo desde la página de Facebook MCS Puerto Rico.

La compañía MCS le ha dado la encomienda a Vázquez de producir y dirigir conciertos todos los domingos que forman parte de esta serie. El propósito es ofrecer sano entretenimiento durante este tiempo de distanciamiento social y, a su vez, crear un taller para artistas y músicos que se han visto seriamente afectados desde el inicio de la pandemia por el COVID-19.

Vázquez tiene la tarea de reunir a músicos de primer orden para que acompañen a excelentes cantantes del patio.

También, se encarga de arreglar cada canción del artista invitado y adaptarla a la formación musical seleccionada.

“Más que agradecido con MCS por esta oportunidad única que me permite compartir con colegas de la música, acompañar a artistas de renombre, llevar alegría a los hogares y, sobre todo, crear un taller para ayudar a los músicos y artistas”, expresó Ramón Vázquez mediante declaraciones escritas.

Ya se han presentado en concierto Nydia Caro, Andy Montañez, Juan Vélez y Manny Manuel.

No es la primera vez que Vázquez desarrolla conceptos que ayudan a los músicos y los artistas puertorriqueños. En abril de 2018, fue invitado como representante oficial de Puerto Rico a la Gala de Jazz Foundation of America After Hurricane María donde participaron estrellas de Hollywood como: Ben Stiller, Danny Glover y Bruce Willis, además de grandes cantantes como Tony Bennett y Harry Belafonte, con el fin de recaudar dinero para los músicos puertorriqueños.

La trayectoria de Ramón Vázquez es extensa. Ha trabajado con grandes artistas como Olga Tañón, Enrique Iglesias, Plácido Domingo, Cristian Castro, Ismael Miranda, Jerry Rivera, Lissette, Lucecita Benítez, Danny Rivera, Andy Montañez, por solo mencionar algunos.

Chucho Valdés, Justo Almario, Steve Khan, Chick Corea, Arturo Sandoval, Hilton Ruiz, Paquito D’Rivera, Giovanni Hidalgo, Richie Flores, Dave Samuels, Alex Acuña, Horacio “El Negro “Hernández, David Sánchez, Néstor Torres, Steve Khan, Dave Valentin, Richie Flores, Miguel Zenón, son algunos de los grandes virtuosos con los que Vázquez ha trabajado.

Del 2010 al 2015 fungió como director artístico/musical del Festival de Jazz de República Dominicana (www.drjazzfestival.com). Fue vicepresidente, miembro fundador y creador del currículo de FEDUJAZZ, fundación cuya misión es el desarrollo de la educación musical en las comunidades rurales.

También ha trabajado para muchos programas educativos en diferentes instituciones como el Conservatorio de Música de Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Dream Project, Berklee College of Music, entre otros.