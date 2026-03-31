Un poquito de alegría y una chispa de esperanza.

Eso fue lo que los cantantes de música sacra Israel Houghton y Adrienne Bailon llevaron este martes a su visita al Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez días de encender con sus conocidos “coritos” desde el Choliseo este Viernes Santo.

El matrimonio se dio cita al centro médico para animar a los pacientes, sus familiares y los profesionales médicos que se dedican diariamente a ofrecer servicios de diagnóstico y tratamiento de cáncer sin costo alguno, con sus canciones, mensajes de esperanza y oración para quién se lo pidiera.

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“El cáncer es algo que nos tocó muy de cerca, porque mi mamá enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama el año pasado, y fue algo bien personal, y es bien difícil para quién lo enfrenta porque, muchas veces, se sienten solos. Así que yo quiero darles un poquito de esperanza, decirles que hay un Dios que está con ellos en estos momentos difíciles, queremos darles inspiración durante estos tiempos”, compartió con Prime Hora Bailon, quien estaba también acompañada de su hermana, Claudette Bailon, su prima, Gigi Pérez, y el pastor Carlos Yarey, del grupo musical Uno Colectivo.

Israel Houghton y Adrienne Bailon levantaron los ánimos de pacientes y familiares con sus "coritos" y mensajes de esperanza. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Como estamos ya en Semana Santa, nosotros dijimos que sí, que nos encantaría ir allí, a ver a la gente, tener un tiempito con ellos, y cantar algunas de las canciones que interpretaremos en el Choli, ya que muchos de ellos, posiblemente, no podrán ir. Así que si ellos no pueden, nosotros vamos hacia ellos”, agregó la exintegrante de las “Cheetah Girls”.

Houghton, con guitarra en mano, indicó sentirse conmovido de su visita al Hospital Oncólogico, y conocer a fondo de las ayudas que provee la entidad sin fines de lucro, como mamografías, radioterapia, quimioterapia, laboratorios patológicos, imágenes y cirugías, al igual que asistencia con enfoques multidisplinarios, rehabilitación física y hasta servicios de salud emocional.

El galardonado cantante de música sacra aprovechó llevar su música días antes de su presentación de Viernes Santo en el Choliseo. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Yo perdí a mi papá a causa del cáncer, así que siento empatía y conexión por quienes afrontan esta enfermedad”, destacó el artista que tiene siete premios Grammy, incluyendo uno junto a su grupo New Breed bajo la categoría “Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea” por el álbum “Coritos, Vol. 1″.

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La pareja acudió a varios puntos del hospital donde deleitaron con temas como “Coritos de Fuego”, “Nadie como tú”, hasta sus rendiciones de “Alaba a Dios”, número popularizado por Danny Berríos, y “Cuando levanto mis manos”, canción interpretada por Samuel Hernández.

Nancy Hernández y Robert Ramírez, líderes religiosos con 40 años de servicio, estuvieron emocionados por la aparición, siguiendo todo lo que interpretaron los cantantes desde el Centro de Infusión.

El pastor Carlos Yeray, integrante del grupo musical Uno Colectivo, realizó oraciones para los pacientes que enfrentan la enfermedad. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Ramírez aprovechó al colectivo para pedirles que le hicieran una oración por Hernández, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer, algo que el grupo realizó sin reparo alguno.

“Esto ha sido un regalo de Dios hermoso, un regalo hermoso del cielo”, sostuvo Hernández.

Aunque Houghton reconoce el privilegio de presentarse en el concierto “Memorias: haced esto hasta que Él vuelva” este 3 de abril, asegurando que la velada que pondrá en escena al Grupo Kabed y Uno Colectivo será “una celebración hermosa”, manifestar la buena palabra a los más necesitados “es lo más que importa”.

“Prefiero visitar prisiones, hospitales, lugares donde haya gente que no puede llegar a nosotros y llevar la palabra, porque yo me imagino a mi madre, mi padre, hasta mi suegra, en esta posición, y esa esperanza de que alguien con algún tipo de plataforma, que tenga una voz, tome su tiempo para acercarse y compartir con aquellos que no pueden salir a la libre comunidad”, sostuvo el estadounidense.

“Eso es parte de hacer este grupo, ir a donde Jesús hubiera ido”, apuntaló.

Tú también puedes ayudar

Odette Negrón, directora operacional de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, agradeció la presencia de los artistas, asegurando que esta visita al Hospital Oncológico se trata de la primera que han realizado como grupo de alabanza.

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“Estamos más que agradecido, más que emocionados, que hayan escogido a nuestros pacientes y lleven esperanza a través de la música. Fue algo hermoso”, indicó Negrón, expresando que el encuentro no solo inspira a quienes sufren actualmente la enfermedad, sino a los expertos que dedican cada día para erradicar la misma. “Ellos, de verdad, se entregaron por los nuestros”, agregó.

La ejecutiva aprovechó el espacio para informar a la comunidad que el público general ayudar a pacientes y familiares en este difícil proceso de diversas formas, como servir de voluntario para la organización, o realizar una donación monetaria.

“También pueden donar artículos de primera necesidad, así como pijamas y frisas para pacientes que llegan y no tienen esos recursos. Estamos a la disposición todos los días”, expuso.

Puede entrar al portal de la Liga para más información aquí.