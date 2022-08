La elegancia y la formalidad de los días en los que con su voz deleitaba a un público selecto en presentaciones en clubes nocturnos en San Juan, afloran como parte de los recuerdos en la galardonada artista puertorriqueña Ivonne Coll.

A través del espectáculo Una mujer llamada Ivonne Coll …. un poco del ayer, la reconocida intérprete evocará cuando en la década de los 70 comenzó a distinguirse en su faceta como vocalista. La presentación, que será el próximo 5 de agosto en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, servirá de pretexto para una velada íntima con un público con el que anhela reencontrarse.

“Yo trabajaba en clubes. El Ocho Puertas era principalmente el club que yo hacía en Puerto Rico”, rememoró, y compartió cómo surgió la oportunidad para el nuevo show, sin caer en cuenta de que por un tiempo prolongado no había realizado espectáculo musical alguno.

“Noland Otero me dijo ‘¿quieres cantar?, queremos que cantes’, y yo dije ‘¡sí!’, impulsivamente, sin darme cuenta que yo la última presentación que hice en clubes o en un cabaret fue en Hollywood en el año 95, y lo hice porque acababa de llegar del musical que hice en Broadway de Crónica de una muerte anunciada, que lo hicimos en inglés, producido por Lincoln Center. Y entonces me metí y canté en el Hudson Theater, en Hollywood, y después en el Cardinia Club, y ya ahí, como que mi trabajo actoral es lo que rige mi vida”, afirmó con cierto asombro.

Sin embargo, la idea de rememorar su faceta como cantante, que incluye cuando se desempeñó como presentadora del programa televisivo Una chica llamada Ivonne Coll, pesa en su decisión de pisar un escenario para entretener con su armoniosa voz.

“Me honra que recuerden esa época porque fue una carrera de cuatro años nada más de cantante aquí”, valoró, y aprovechó para hacer el señalamiento de que “yo no soy cantante como lo son Ednita (Nazario), Lucecita Benítez, gente que tiene unas voces extraordinarias”. Pero atesora haber dejado una huella en ese ámbito.

“Sé que hay un público que veía mi show de Una chica llamada Ivonne Coll, que eso fue en el siglo pasado, en los 70. La gente quiere ver a esa chica, pero yo les dije (a la producción) ‘yo no soy una chica, soy una mujer’”, mencionó haciendo referencia a lo que inspiró el nombre del espectáculo en el CBA.

“Era una época bien elegante, donde la gente iba después de un evento, venían después de una boda, después de estar en una convención, por ejemplo, a darse un traguito y a escuchar al cantante. En el club Ocho Puertas, eran (presentaciones) de 20 minutos solamente y eran cuatro shows por noche”, repasó la artista, quien compartió que debutó con canciones de Sylvia Rexach.

Además de clásicos en inglés y español de intérpretes de la época, el espectáculo incluirá temas de su único álbum, Yo soy Ivonne Coll, que cuenta con títulos como Yo quiero un besito, Una vez sola, Mi pueblo y Más allá del horizonte, entre su lista.

“Voy a presentar Luna de miel en Puerto Rico, País tropical, que era el tema de mi show, pero eso se va a presentar visual, en un tape, para que vean a la chica de entonces”, adelantó sobre la puesta en escena que describió “bien dinámica” y que rendirá tributo a figuras como Bobby Capó y Armando Manzanero, entre otros.

Si bien lo toma con más calma, como confiesa, los proyectos en la actuación siguen sumándose dentro de la agenda de la galardonada actriz, quien con una trayectoria de más de cinco décadas, ha trabajado en proyectos que incluyen The Godfather 2, Glee, La gran fiesta, Lucifer y Jane the Virgin, entre tantos otros. En Love in the Limelight, película que trabajó para Hallmark Channel y que estrenará este mes, le da vida a “Grandma Rivera”. También, se prepara para su presentación en la pieza teatral Paseando a Miss Daisy (Driving Miss Daisy), que estrenará a finales de septiembre en el Teatro Victoria Espinosa, en San Juan.

Boletos para Una mujer llamada Ivonne Coll …. un poco del ayer disponibles a través de Ticket Center y en la boletería del CBA de Santurce, (787) 620-4444.