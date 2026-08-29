Por una serie de mensajes de voz de WhatsApp publicados en sus redes sociales, Wisin —quien se autodenominó como el “decano” de “La Universidad del Perreo”— reveló que Ivy Queen es la primera “profesora” reclutada para impartir cátedra en su nueva institución musical con la canción “Hasta Abajo”.

Con este anuncio, “La Caballota” se convierte oficialmente en la primera colaboradora del próximo álbum de Wisin, que estará disponible a partir del 3 de septiembre. El disco promete un regreso a la esencia del reguetón underground creado en Puerto Rico, ese mismo sonido que sentó las bases para conquistar el mundo.

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El exponente, por su lado, reconoció mediante mensaje de voz el impacto que tendrá este reciente junte que nació tras una invitación directa de la pionera del género urbano.

“Estoy haciendo el proyecto de ‘La Universidad del Perreo’. Definitivamente, no hubiera una ‘Universidad del Perreo’ si no está ‘La Caballota’, si no está la reina, la que le abrió las puertas a todas las mujeres para que pudieran hacer cosas grandes hoy. Sin ti, no tendría sentido, así que te quiero hacer una invitación a que seas parte de este gran proyecto”, expresó Wisin.

Fiel a su estilo y dejando clara su trayectoria, Ivy Queen respondió emocionada y aceptó el reto de unirse a la producción:

“Muchas gracias por tus palabras, ‘brother’, y sobre todo por pensar en mí para algo que obviamente es nuestra historia. Usted sabe que cuando se habla de perreo, cuando se habla de reguetón y de to’ lo que costó abrir camino por ahí pa’ abajo, yo tengo cicatrices, millas y capítulos escritos. Me interesa sentarme contigo y escuchar la visión. Si vamos a hablar de La Universidad del Perreo, vamos a hacerlo como se supone: con flow, con calle, con fundamento y con respeto por cada uno de los que pusieron ladrillo. ¡Ya estoy motivá!”, aseguró la boricua.

Con la propuesta aceptada, ya es oficial: la “profesora” Ivy Queen se une a la facultad del decano Wisin para comenzar a impartir su cátedra musical el próximo mes.

Puedes escuchar la canción aquí: