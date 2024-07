Siempre hay razones para celebrar. No importa cuán desalentador parezca el panorama, lo sensato es levantarse y seguir nuevos rumbos con el mayor ánimo.

Con esta filosofía de vida, la premiada artista urbana puertorriqueña Ivy Queen procura mirar cada día. Su autenticidad la ha llevado a darle voz a letras que reflejan su determinación para seguir adelante, para ponerse en primer lugar cuando así lo amerite, y su nuevo sencillo no es diferente. Con “De luto” no solo narra una parte de sus vivencias en el amor, sino que deja establecido que quedarse en un círculo de autocompasión o tristeza no tendrá cabida en su vida.

“Es una canción que, en verdad, me tiene supercontenta con el ‘feedback’ de la gente. Es un reguetón puro, de la mata, lo instrumental, el ‘delivery’, todo, mis estribillos…”, comentó con una sonrisa plena y haciendo alarde de su simpatía durante el encuentro con este medio. “Estoy sumamente contenta. Grabamos el video en Orlando (Florida). La pasamos muy bien, trabajando siempre, que esa es mi vida”, prosiguió “La Caballota” antes de comenzar a abundar sobre las razones que la llevaron a escribirla, mostrando la transparencia que la caracteriza.

Además de narrar una experiencia, “De luto” también sirve de aliento a otras personas para tomar el valor de decir adiós a una relación que ya perdió su encanto.

“Yo sé que hay mujeres que tal vez están en una situación parecida y no encuentran la luz, y tal vez a través de esta canción encuentran las agallas para por fin ponerse en prioridad. Siento que es el cometido de la canción”, afirmó “La Diva del género urbano”, Martha Ivelisse Pesante.

Tras su ruptura con Xavier Sánchez se involucró en todo el proceso creativo de su nuevo tema, sobre todo de los "looks" para el video. ( Suministrada )

La famosa artista culminó su relación de 13 años con Xavier Sánchez, padre de su única hija, Naiovy. Trabajar en la creación del tema “De luto” se convirtió en cierto desahogo.

“Siento que me dio el ‘push’ (empuje) que necesitaba. Yo me caracterizo que cuando estoy pasando algo voy al estudio y aniquilo el resto del sentimiento, y me ayudó en lo creativo, en ir a preparar los ‘looks’ para el video. Quería ponerme un velo negro, quería que lo único que en el video fuera como que con color fuera yo (de rojo), el símbolo de las agallas, de que la sangre sigue pompeando por tu cuerpo. Eso no termina ahí. Tal vez muere una relación, pero no muere la vida”.

¿Qué te llevó a terminar la relación?

“Que a pesar de que entregó 13 años de su vida para mi carrera, con el tiempo su intelecto espiritual fue despegando de mis creencias; también (en lo) espiritual, y yo creo que eso es una parte importante, porque cuando tú quieres a una persona la quieres en todos los aspectos, ¿no? Pero ya cuando no eres compatible, él opina de una manera, yo opino de otra... Entonces, en vez de entrar en un debate, siento que Naiovy no iba a ser la razón para yo quedarme, ¿entiendes? Dije ‘son 13 años, han sido maravillosos, y me toca ponerme en prioridad y poner en una balanza que ya no es lo mismo, no es el mismo hombre de quien me enamoré, y me toca enamorarme un poco más de mí, de mi hija, de mi carrera… Siempre he estado enamorada de mi hija, pero ahora voy como que a la quinta potencia, arriba”.

A la misma vez, eres como un ejemplo para quien esté en situaciones como éstas.

“Asumo que esto le puede dar una patadita de aliento. No estoy promoviendo que la gente se divorcie, que la gente se separe. Estoy promoviendo que los niños no son un nudo, sino más bien que sean un lazo, y que sea uno lo saludablemente adulto para bregar con las consecuencias y hacer un ‘team work’. Él jugo deportes. Yo fui atleta de pista y campo, y en el deporte, el ‘team work is so important’, es muy importante, y ahora estamos en ‘team’ por Naiovy. Lo único, que él vive en un lado y yo vivo en otro, y así nos toca”.

Cuando se termina una relación hay que aprender a soltar. ¿Qué te ayudó a lograrlo?

Creo que el duelo lo pasé muy sola. Sí, lloré. Sí, me dio mi coraje y me dio mi rebeldía, pero lo observé y lo observé y lo observé… y creo que lo mismo que me sirvió de ‘push’ es que no veía al mismo hombre del que me enamoré, y que los dos estábamos conscientes de eso, y que a pesar que él dice que yo soy parte de su ADN, también está claro de que no es la misma persona, y eso mismo fue lo que decidimos entre ambos, like ‘this is the way we gotta go’. Tenemos que ser lo suficientemente adultos para bregar con la situación.

Esa madurez, ¿la tuviste siempre o se fue construyendo en el camino?

Yo creo que siempre he sido una mujer con ciertas características y valores que llevo arrastrando desde la vieja guardia, porque fui sola. Fui criada en la calle. La calle fue mi padre y mi madre. Me tocó criar a mis hermanos cuando ellos se dejaron. Entonces, ya después de eso me tocó yo misma darme mis charlas de motivación. No existían libros motivacionales. Existía ‘¿te caíste?, ok, levántate, o lloras o te curas’, y sigues para adelante, y he sido una mujer como muy determinada en cuanto a eso. Lloré un ratito porque es bueno ventilarlo, y después me seco las lágrimas y vamos pa’ encima.

Hay personas que se aferran a la esperanza, aunque no sea lo más saludable.

Yo albergo lo que impere en mi corazón. Si mi corazón en estos instantes dice que lo que necesita y solicita es tiempo para mí, para mi hija, tiempo para mi música, esa es la que hay.

Estás de vuelta a la soltería y siempre están los que quieren verte con una nueva pareja.

Se empeñan en ponerte un hombre al otro día, pero no estoy en esas. Sí, soy una mujer muy coqueta. Soy una mujer llamativa. Pero no estoy en esas. Ahora mismo mi prioridad es la música. Mi prioridad es mi hija. Mi prioridad es poder al fin determinar si la historia de mi vida va a ser lanzada en miniserie o en película. En todo eso que he tenido como que en pausa es a lo que quiero dedicarme. Tiene que ser mi verdadero enamoramiento.

Pero no te cierras las puertas al amor.

No. Si me ven comiendo con alguien o eso... no (ríe). Yo estoy para que me inviten a salir, porque siempre he cuidado de todo el mundo. Ya es hora de que también me inviten a comer y que cuiden de mí. Pero mi ‘team’ se han encargado de llenarme de atenciones y eso es bueno.

Sobre tu miniserie, ¿qué te motiva a compartir la historia de tu vida?

A través de todos los años de mi carrera, y cuando se pusieron mucho de moda las miniseries, empezando por la de Nicky (Jam), siempre tuve y he tenido ofertas para la historia de mi vida, y me ha caído tanta gente con la historia de mi vida, pero siento que no se la puedo dar a cualquiera que no vaya a proyectar lo que yo quiero. Eso incluye el sacrificio mío de llegar desde Añasco a San Juan, de San Juan hasta Nueva York, de Nueva York por ahí pa’ abajo. Quiero capturar todo para que mi hija tenga una documentación real y fidedigna, porque cuando uno se muere dicen que uno era el más bueno, y yo quiero estar en vida incluida en todo lo que tiene que ver con lo creativo de la miniserie, ya sea miniserie o película, la parte que vayamos a escoger mejor, que todo sea real, que todo sea que la mujer se pueda proyectar y ver ‘no, ella no es Ivy Queen porque era la hija de fulana y fulano; ella viene de Añasco y todo eso fue lo que pasó’, y quiero cubrir todo, desde cosas íntimas de mujer, porque yo he crecido en frente del mundo. Fui una chamaquita que entró a The Noise, hasta ahora.

La cantautora formará parte de los artistas que rendirán homenaje a los 60 años de Fania All Stars este próximo jueves en la gala de Premios Juventud. Bajo la dirección musical de Sergio George, compartirá escenario con figuras como La India, Oscar D’León, Tito Puente Jr., Luis Figueroa, Tony Succar y Anitta.

Te veremos este jueves en Premios Juventud. ¿Cuánta ilusión te hace?

Primero, porque voy a cantar salsa. Para mí eso lo es todo. Yo soy una cocola empedernida, una cocola de corazón gracias a mis padres que me criaron con la salsa, y qué más que La Fania… Puerto Rico, una isla tan pequeña y con tantas luminarias, con tantos grandes cantantes, deportistas, para mí eso va a ser como un paseo por la pista. Pero voy a compartir en tarima con gente que amo, respeto y admiro de la salsa, y que alguien del género urbano esté metiéndole a la salsa es súper para mí.

¿En qué proyectos te veremos más adelante?

Estoy haciendo música. Vengo con álbum de colaboraciones. Voy a estar haciendo par de cositas, pero de una sabia señora que tiene el pelo blanco que se llama Ivonne Rodríguez aprendí a no decir más de lo que debo decir, entonces, voy al paso.

Cuando miras atrás todo lo que has recorrido, ¿qué es lo que más de provoca orgullo?

No haber perdido el carácter que tengo. Eso no lo perdí, no lo he perdido nunca, y la humildad. Tú me ves así, toda diva. ‘A ella le dicen ‘La Diva, La Potra y la Caballota’, pero se quita los tacos ‘orita y va para Bebo’s BBQ y se mete medio pollo con mofongo (ríe)’. Yo no quiero perder eso. Yo creo que mucho de mi apodo, de ‘La Diva’, me lo dio la comunidad LGBTIQ y yo creo que es por la misma elegancia que me caracteriza a la hora de vestirme y convertirme en múltiples mujeres con pelo de múltiples colores.