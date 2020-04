“Que llenemos de fortaleza a quien le aturde la mente”.

La crisis que se atraviesa a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 sirvió de inspiración para el sencillo Antídoto de la intérprete urbana Ivy Queen. El tema, además de servirle de desahogo, tiene la intención de motivar e invitar a reflexionar sobre cómo podemos levantarnos de la dificultad que ha traído esta realidad.

“Ahora mismo, la cordura y la paz mental es lo primordial que hay que tratar de mantener intacto, porque todo esto es colectivo, esto no es de una sola persona”, mencionó la artista en entrevista telefónica desde Miami, Florida.

PUBLICIDAD

“Cuando saqué esta canción lo que quería era no tener temor a sentirme vulnerable y, sobre todo, a poder liberar a través de la música todo el sentimiento que estoy atravesando, que siento que mucha gente se va a reflejar porque están atravesando lo mismo”, dijo con ilusión, y explicó la razón para el título de su composición.

“Al fin y al cabo, el antídoto es el amor porque cuando usted ama, todo lo mueve. Cuando usted ama a su prójimo, ama a su familia, ama su vida, su existencia, y el tiempo que tenemos en las manos lo hace valer por amor, y dije Antídoto debe ser”.

La letra aborda detalles como la responsabilidad de nuestros actos sobre la Madre Tierra.

“Por tanto tiempo muchos ignoraron las cosas más sencillas”, observó. “Creo que es el momento de recapacitar en lo que hemos dado, las veces que uno ha tirado un chicle a la brea, las veces que uno va a la playa y no recoge el reguero que dejó. En general, es el momento de recapacitar porque en realidad la humanidad siempre ha estado a la merced de cosas que a simple vista no se ven, pero cuando usted sabe que usted aportó o no hizo algo bien, esta es la manera de tener un wake up call como dice uno”, agregó sobre el sencillo, que interpreta con la melodía del piano de fondo.

“Está bien el bailoteo, el momento de alegría y el ritmo, pero esto urge y va siendo otro llamado a concientizar, a aprovechar el tiempo”, explicó sobre la base musical del tema, cuyo vídeo recoge pietaje de su gira Raíz no rama para conocer más sobre el lado personal de la artista.

PUBLICIDAD

“Yo venía grabando este documental de lo que me rodea cuando salgo de mi casa hacia los shows, de lo que la gente quiere saber de cómo congenio con mi equipo de trabajo, con mi esposo como, cómo brego con la distancia cuando dejo a la nena en la casa, y agarramos pietaje de cuando fui a visitar la catedral de México, así que el video (para Antídoto) pudimos hacerlo, gracias a Dios”.

En familia

La rapera destacó que el asunto de estar en casa como parte del encierro impuesto no ha tenido un impacto mayor en cuanto al tiempo que pasa con los suyos.

“Los que me conocen de verdad saben que yo amo mi hogar. Estar encerrada en mi casa a mí no me molesta en lo absoluto porque yo salgo a trabajar y vuelvo a mi casa, que es donde vuelvo a aterrizar. Me quitó mis zapatos, corro descalza, le cocino mi hija (Naiovy) y a mi esposo (Xavier Sánchez), y me pongo a leer, me pongo a escribir”, confesó.

“Lo que duele es tú no poder saludar un amigo con un abrazo, las cosas más simples, que la gente pase desapercibida, el no poder ir al supermercado sin hacer un protocolo de cómo protegerte, el ver que llamo a mis hermanos, y están en Puerto Rico pasando sus vicisitudes”, detalló, y compartió cuán difícil se le hace mantener distancia de la fanaticada cuando la reconoce.

Las medidas extremas por el coronavirus forzaron la interrupción de su gira de conciertos Raíz no rama en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Estábamos llegando de México con los dos tour bus a San Francisco (California) cuando nos dijeron que iban a cerrar”, recordó. “Todo mi equipo de trabajo se echó a llorar, el DJ, el de las luces, lo de make up, todos estábamos devastados y nos abrazamos. Literalmente, parecía el fin del mundo”, lamentó, y compartió que como la realidad de muchos artistas, está a la espera para saber cuándo reanudar sus proyectos musicales.

“No solo tenía que terminar la gira, sino que también tengo un contrato para visitar a Chile y a México en julio, y estamos en espera, como todo el mundo, pero yo pidiéndole al Todopoderoso y a los que me rodean que por favor, yo pueda mantener la paz y la tranquilidad, que yo pueda transmitir solamente cosas buenas”.