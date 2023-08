Los logros artísticos que Ivy Queen ha ido acumulando en una trayectoria de más de 25 años le recuerdan lo mucho que vale la pena soñar. La ilusión de trabajar en cada proyecto la disfruta con la misma pasión de sus primeros días. Abraza los reconocimientos, pero no se recuesta de ser una estrella. Fuera del escenario, sigue siendo la misma Martha Ivelisse Pesante Rodríguez que disfruta comer una empanadilla de pizza, o beberse una Kola Champagne.

“Yo sueño todavía. Todavía toco puertas. También hay puertas que no abren. No voy a cambiar nunca. Ivy no ha cambiado las agallas y la humildad, porque yo no quiero dejar mis pies despegados del suelo y creerme la película”, expresó pensativa la “Diva del Reguetón” en entrevista telefónica con Primera Hora a su arribo en la tarde del jueves a Puerto Rico. “No creo que he cambiado mucho. Yo he cambiado mi físico, pero por dentro, jamás”, añadió enfática la artista, quien promueve la canción Toma Remix, con las colaboraciones de Brray, Marconi Impara, Lennox y Eix.

“Anhelo comerme un pan sobao de la panadería. Salir de mi casa, abrir el portón y mojarme los pies en el agua de mar. ¿Sabes cuánto hace que yo no me metía a la playa?”, dijo sobre la oportunidad que tuvo en una de sus visitas recientes a suelo boricua. “Yo vivo en Miami. Los únicos videos que tú ves son de los tiburones nadando con la gente… Pero la felicidad que te produce estar en Puerto Rico, no la puedo explicar. La pueden explicar todos los que vivimos afuera, que cuando vemos la Isla desde el avión, lo que sentimos es una nostalgia muy profunda y es un sentimiento demasiado de duro. Tú miras y te pasa la niñez por la cabeza. Siempre que me asomo por el avión me veo en Añasco (su pueblo natal), después me veo en Bayamón, en Levittown, y después tú ves la isla, todos los cambios y todo el sufrir, y ves la gente y ves las caras”, detalló la intérprete, quien se describe como “gitana de alma”, una de las razones por las que hace cerca de una década decidió establecerse en Florida.

Una de las cosas que siempre atesora es el amor de su público. Las expresiones de afecto la nutren. Por eso todavía celebra el apoyo inmediato tras el anuncio de su concierto Killa Queen para el próximo 9 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Esto va a ser un momento muy nostálgico para mí. Vamos a viajar con nuestra hija Naiovy, tiene 9 añitos. Vamos a estar estableciéndonos en Puerto Rico a fin de mes, para cuando empiecen los ensayos y todo, porque tengo un equipo de trabajo supergrande, de producción, la banda, todo el mundo”, adelantó “La Caballota”. “Creo que es algo muy nostálgico porque aparte de que no me presento hace 15 años, con este concierto yo quiero honrar al fanático de Ivy, al papá qué le pasó la música mía a su hijo, y su hijo se la pasó a su hijo, toda esa herencia que le dieron a mis seguidores es lo que yo quiero realmente honrar”. En esta misión, para la voz de canciones como Muchos quieren tumbarme, Next, La vida es así y Yo quiero bailar, definir el repertorio ha sido un reto teniendo en cuenta su extensa lista de éxitos.

“Para el escogido de las canciones estuvimos como dos días en el estudio, porque son más de 200 canciones y no podemos hacer un show de 200 canciones (ríe), pero no quiero que se me quede alguien que diga ‘ay, pero no me cantó tal’. Es un poco trabajoso para mí porque me estoy poniendo en los zapatos del fan”.

Su regreso a los escenarios demoró una pausa prolongada. “Las cosas pasan cuando Dios quiere. A mí me hicieron muchos acercamientos para traerme a Puerto Rico. Han habido tantos conciertos de tantos grandes artistas y el fanático me decía ‘¿y tú?’, ‘¿cuándo traen a Ivy?’, y yo creo que yo no me he apresurado en nada en la vida. Yo saco música cuando lo siento. Siempre he estado trabajando. Nunca he parado de trabajar, gracias a Dios”, sostuvo pensativa. “Hay un auge demasiado grande con la música reguetón, el clásico. La gente quiere escuchar esa batería del reguetón, el perreo. Están rehaciendo muchas de las canciones que fueron himnos de todo el mundo, de mis compañeros que empezaron conmigo, de la cepa de los veteranos, entonces creo que es el momento preciso para yo estar en el Choli recogiendo a mis honores en vida”, manifestó, y se expresó sobre el título de su show.

“La reina abeja, la Killa Queen. A veces se encuentra ella en el campo de batalla, lo que me ha tocado batallarme toda la vida desde que comencé en las batallas de The Noise, de freestyle. He tenido que batallar. Me ha tocado dura. Creo que Killa Queen es el titular perfecto, porque literal si tú me metes en un estudio y hay 20 hombres, yo voy a ‘matar’”, manifestó entre risas quien en marzo fue honrada con el premio Icon de Billboard Women en la Música.

En esta ocasión también contará con una presencia muy valiosa: su hija. “Ella es muy única, muy especial. Tiene un dinamismo súper. Ella lo que va a estar es dando vueltas por ahí, tras bastidores, por los vestuarios”, vislumbró sobre la pequeña, quien ya muestra intereses artísticos. “Ella quedó en shock porque estábamos en una tienda y una muchacha se me acercó y me dijo ‘I’m your biggest fan’ (soy tu mayor admiradora) y ella es biggest fan de Halle Bailey (La sirenita) y me dice ‘mami, she said she’s your biggest fan’. Y le digo, ‘sí, como tú eres biggest fan de Halle Bailey”, le explicó. “Ella con la música tiene un oído particular. No necesariamente es el género urbano. Naiovy es más Broadway, musicales, todo lo que es película con música, eso es lo que a ella le gusta. Le gusta el arte, porque a la misma vez le da con actuar. Es como muy multifacética. Yo todavía no sé definir por dónde ella se va a tirar. Pero es arte, obligado”, resaltó con orgullo.

Una nueva versión

El lanzamiento de Toma Remix apoya su compromiso en unir su talento con el de nuevas generaciones urbanas, de quien se pronuncia admiradora.

“La canción no va a bajar de intensidad nunca”, expuso con énfasis sobre el ritmo al comparar con la versión original que estrenó en mayo de este año. “Es para el fiebrú de verdad del regueton puro, de la mata, de la receta original. Tiene los acordes de la original, pero tiene mucha variación porque obviamente los estoy llevando a la escuelita del reguetón, de lo puro”, mencionó en detalle. “La combinación de las voces me tomó ir al estudio. Todos tiraron un pedazo bastante grande, imagínate, no se iba a poder tocar una canción de cinco minutos. Tuve que ir a editar. Pero como las voces de cada uno se juntaron, me parece que fue un trabajo muy espectacular poder montar una canción y que todo el mundo estuviera a la par, y que fueran personas que me gustaran”, sostuvo sobre las colaboraciones.

“Soy superfan de Brray. Me gusta su estilo. Siento que es uno de los que está manteniendo lo que nosotros sembramos en cuanto a flow y a ganchos y punchlines. Me parece tan espectacular, que yo quería que estuviera”.

Del mismo modo, expresó su complacencia por la voz de Lennox para el tema. “Lo invité porque en toda la vida musical de Lennox lo he escuchado decir la palabra ‘toma’, y dije ‘este el hombre’, y el sazón que le puso fue único”. A su vez, elogió el desempeño de Marconi Impara y Eix, de la nueva generación de urbanos. “A mí me encanta. Yo me paso pendiente a todo lo que está pasando, como mamá de los pollitos me paso pendiente a los pollitos, a los flows de los demás”.

De paso, resaltó el profesionalismo durante la grabación del video musical. “Estuvimos trabajando y grabando el video en Humacao, y todos fueron muy puntuales. Fueron muy respetuosos y me parece tan bonito ese gesto”, afirmó la intérprete, quien anunció sus planes de lanzar un álbum el año próximo.