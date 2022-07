No es casualidad que, de acuerdo con el artista urbano J Álvarez, todo lo que toca “se convierta en oro”. Según señala, ha sido mucha la dedicación, la fe, la claridad y el enfoque en sus casi 15 años de carrera para poder lograrlo y actualmente demostrar que los 20 sencillos de su nuevo disco tienen una calidad “de oro”.

Temas variados, de amor y desamor, con otros más bailables, se sumergen en ritmos que incluyen el hip hop, el R&B y el reggeae, entre otros, para darle vida a su nueva producción discográfica titulada “El Toque de Midas”, inspirada en el rey de la mitología griega que tenía la particularidad de que todo lo que tocaba lo convertía en oro.

“Ha sido un proceso interesante. Comencé a crearlo a partir de 2019, desde componer y escoger ritmos. Como lo hice desde diferentes países y con diferentes productores, me fui acoplando a cada uno de ellos. Por eso tiene una gran variedad, de música buena, que no necesariamente es reguetón”, expresó el artista, autodominado como “el dueño del sistema” y cuyo nombre de pila es Javid David Álvarez.

A este exponente de música urbana le acompañan en el disco -lanzado oficialmente hace un mes- las colaboraciones de artistas como Jacob Forever, el cubano El Micha, Alexis, Franco “El Gorila”, Jonna Torres, Carlitos Rossy, el haitiano Wyclef Jean y Ñengo Flow, entre otros. Lejos de criterios particulares, al momento de seleccionar quién lo acompañe en un tema, J Álvarez asegura que se trata de mucho más que eso.

“Estos juntes se dan de una manera natural y no como un negocio. Se da una buena dinámica, admiramos lo que cada uno hace, nada se fuerza, y son personas que sienten esa misma pasión que uno por la música”, explicó el cantante, quien tiene en Colombia a su equipo de trabajo, al que considera como su segunda familia, en un lugar donde ha recibido mucho apoyo del público.

En el transcurso de su carrera, manifiesta que ha ido aprendiendo de las disqueras y de los diversos grupos con los que le ha tocado trabajar. Fue absorbiendo y aprendiendo de las diferentes experiencias y tomado su propio curso, fuera de líneas estipuladas, a su ritmo y con su propia manera de producir, lo que le ha hecho sentirse en una etapa más madura.

Si bien es cierto que ha surgido una nueva cepa de artistas urbanos, a J Álvarez esto no le preocupa, pues está claro de que su música mantiene siempre a un público cautivo.

“Mi enfoque con la música que hago no es para competir, sino porque es lo que me apasiona. Tengo mi propio nicho, que me sigue y está al pendiente de la música que voy creando. He estado pendiente a lo mío, a crear sin prisa”, mencionó el artista, quien el año pasado comenzó a lanzar algunos de los temas de “El toque de Midas”, su décima producción discográfica.

De todos los temas, escritos por sí mismo y de la mano de su equipo On Top of the World Music, este tiene su favorito. “Haré, Haré” es el tema que más se acerca a lo que es su esencia musical, dirigido en una línea más romántica, y con una base de reggae.

“Recientemente recibí la gran sorpresa de que el tema ‘Haré Haré’ está número uno en Frankfurt, Alemania, a través de la plataforma de Spotify. Son muchas las cosquillas que se sienten en el estómago cuando se lanza un nuevo tema. De toda la variedad de artistas nuevos que hay, que uno pueda seguir y recibir esa aceptación, me siento agradecido y bendecido”, agregó el cantante, en cuyas presentaciones no puede faltar el tema “La pregunta”, que lanzó en 2009, y que siempre le solicitan.

Por lo pronto, antes de ofrecer algún concierto multitudinario, J Álvarez anhela el contacto directo e íntimo con el público; esa atmósfera que le permiten los clubes y las discotecas. De ese modo se estará presentando en diversas ciudades de Estados Unidos como Orlando, Texas, Nueva York y Miami, así como en países como Colombia, Europa, Chile, Perú y Australia.

Algunas de las canciones que forman parte de su nueva propuesta musical son “Carta Pal Primo”, “Multimillo”, “Pal Suelo”, “Caribeña”, “Agüita con Coco” e “Historia Sin Fin”.