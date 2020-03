View this post on Instagram

Benito Martínez, recuerdo antes de que llegaras a la música , yo era supuestamente el único raro, loco y extraño pues, se supone que siempre hago lo que me nace de corazón. ¡Gracias a la vida llego otro loco que le dio un respiro nuevo al entretenimiento y verte crecer me llena de mucho orgullo!¿Caminos difíciles? Lo sé, pero ahora estás en tu mejor momento y por eso celebro tu vida y tu carrera. Feliz cumple !