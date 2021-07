El intérprete urbano colombiano J Balvin lanzó una versión del clásico tema de Metallica “Wherever I May Roam”, que debut entre los Top Trending Global Videos de YouTube. Acompañada de un vídeo en blanco y negro en el que se intercalan imágenes retro de un concierto de Metallica con el rap de Balvin, la nueva canción mezcla el estilo reguetonero por el que es conocido Balvin, con muestras y riffs de guitarra de la canción original.

La versión de Balvin es una evolución estilística, pero mantiene el peso emocional del megaéxito original, y llega como parte de la celebración del 30º aniversario de Metallica de su emblemático álbum The Black Album.

La nueva versión de Wherever I May Roam aparece junto a artistas como Miley Cyrus, Elton John y Yo-Yo Ma, entre otros, en The Metallica Blacklist, un proyecto de más de 50 artistas en el que cada artista contribuye con una interpretación única de su canción preferida del Black Album.

Disponible en formato digital el 10 de septiembre y en formato físico el 1 de octubre, incluye cuatro CD y una edición limitada en vinilo de siete LP.

Los ingresos de The Metallica Blacklist se dividirán en partes iguales entre las organizaciones benéficas que elija el artista y la Fundación All Within My Hands de Metallica.

A finales de este mes, J Balvin aparecerá en la última campaña de la marca Discord, Imagine a Place (Imagina un Lugar). Discord, un servicio de comunicación por voz, texto y vídeo con la misión de crear un espacio para que todo el mundo encuentre un sentido de pertenencia, está revelando la siguiente fase de su campaña creativa con un nuevo cortometraje que destaca las diferentes cosas que Discord significa para muchas personas. El cortometraje se estrenará este mes y contará con apariciones especiales de J Balvin, Grimes, Awkwafina y Danny DeVito, entre otros.

Anoche, durante el estreno de la premiación de Univision, Premios Juventud, Balvin pudo llevarse dos premios a casa. Ganó en las categorías de “La Mezcla Perfecta” con “Relación (Remix)” junto a Sech, Daddy Yankee, Rosalía & Farruko así como “Video con el Mensaje más Poderoso” por “Un Día (One Day)” junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.