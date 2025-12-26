¡Vienen a cerrar el año con broche de oro!

El cantante J Balvin y el productor Bizarrap sorprendieron ayer a su fanaticada al confirmar que hoy les darán su regalo de Navidad con la “Music Session #62″.

La noticia se dio a conocer a través de la página oficial de X (antes Twitter) de Gonzalo Julián Conde, donde aparece el argentino posando junto al medellinense, usando uno de sus tenis deportivos como un teléfono. La publicación ha generado más de 7 millones de vistas en la plataforma social, y se ha inundado con comentarios de internautas tanto halagando este junte, como criticando el mismo.

PUBLICIDAD

Se viene otro hit — Christoph (@Christoph_arte) December 26, 2025

"Se viene otro hit“, respondió el usuario @Christoph_arte, mientras que el internauta @RekiMP3 catalogó al colombiano como el “Logan Paul del Reggaetón”.

Este junte se luego de que intérprete de “Ginza” limara asperezas con el cantante boricua Bad Bunny en el más reciente concierto de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en México.

Tras la reconciliación en los escenarios, ambos interpretaron temas como “La canción”, “Qué pretendes”, “I Like It” y “Si tu novio te deja sola”.