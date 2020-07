El cantante J Balvin y el productor Tainy lanzaron anoche su nuevo sencillo, Un día (One Day).

La canción, en la que comparten con la británica Dua Lipa y el boricua Bad Bunny habla sobre la esperanza de reconciliarse con un amor. Tomó cerca de año y medio de trabajo, y atravesó la pandemia del coronavirus, pero para Balvin este es el mejor momento para darla a conocer.

“La vida es perfecta, ni antes ni después, perfecta para el sonido”, dijo el astro del reggaetón en una entrevista reciente vía Zoom desde su casa en Medellín, Colombia.

“(La canción) se siente como vacaciones en un momento tan difícil. Creo que realmente va a conectar muchísimo y va a transportar a la gente a relajarse, a cerrar los ojos y sentir que están en un mejor lugar”, expresó.

El respectivo vídeo, que también debutó el jueves, es protagonizado por la actriz española Úrsula Corberó, famosa por su papel de “Tokio” en La casa de papel.

Balvin y Tainy dijeron que eran admiradores de la serie de Netflix y que pensaron en Corberó para el vídeo, pues ya estaban todos en cuarentena y no se podían reunir a filmarlo. Balvin le presentó la canción a la actriz para ver si le gustaba, y así se sumó al proyecto.

“Mi máximo respeto para ella, porque ella misma se grabó junto a su novio, no había forma de conseguir producción, ella estaba en Argentina”, contó el intérprete de Mi gente, X y Azul.

En el video en blanco y negro, dirigido por el artista colombiano-estadounidense Stillz, Corberó hace lujo de su expresividad al pasar de la tristeza, la desesperación y la furia a la alegría y a un momento de cariño en el que se reconcilia con ella misma besándose en un espejo.

Es la primera vez que Dua Lipa participa en una canción parcialmente cantada en español y para Balvin y Bad Bunny es su primera colaboración con la cantante londinense de New Rules, Physical y Don’t Start Now.

“Soy súper fan de Dua Lipa”, dijo Balvin. “Creo que le da una combinación muy interesante y lo podemos hacer gracias al sonido de Tainy, (que) es como la base de todo”.

Recientemente Tainy y Balvin lanzaron también Agua, el primer sencillo de la banda sonora de la cinta animada The SpongeBob Movie: Sponge On The Run, cuyo estreno se prevé para 2021. Otros artistas internacionales como Tyga, Swae Lee, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G y Cyndi Lauper participarán en la banda sonora, producida por Tainy y Lex Borrero de NEON16.

“Nosotros crecimos viéndolo y de verdad que ha sido parte de la vida de la mayoría”, dijo Tainy desde Miami sobre este proyecto. “Es supercool que podamos dar nuestro granito de arena ahora para la película, aportar algo y que la comunidad latina también sienta que son parte de eso”.

Entre la diversidad de seres que viven en el Fondo de Bikini, la ciudad ficticia bajo el mar donde transcurre “Bob Esponja”, Balvin dijo sería un Bob, mientras que Tainy se identifica más con Patricio. Y si les dieran oportunidad, harían otra canción para la caricatura.

Balvin se pasó la entrevista haciendo ejercicio en una caminadora. Dijo que suele caminar una hora diaria para mantenerse en forma: “Tengo que cuidarme, que las defensas estén arriba”.

Tainy, por su parte, dijo que no hace tanto ejercicio. Sigue una rutina en su balcón y de vez en cuando juega baloncesto, además de videojuegos. A los jóvenes ansiosos por hacer fiestas les pidió ser pacientes en la pandemia para evitar aglomeraciones y contagios.

“Los días de fiesta van a llegar”, dijo. “Vamos a aguantar”.

Balvin lamentó además que muchos se crean inmunes al COVID-19 o, peor aún, que crean que es un invento político.

“Es la realidad”, afirmó. “Es un virus real y hace daño. Hay que cuidarse”.