Optar por el camino a la sanación es uno de los mensajes que la locutora radial Jacky Fontánez interesa promover a través del sencillo con el que despunta como cantante, faceta en la que ha querido destacarse a nivel profesional hace mucho tiempo.

Se trata de Curando de ti, que estrena hoy junto con su vídeo musical.

“Es un tema que va dirigido a todos, tanto a hombres como a mujeres. Cualquier persona que ha pasado una relación en que su amor no ha sido correspondido, se va a identificar”, describió con entusiasmo en entrevista exclusiva con Primera Hora. “Es un tema que plantea el amor propio. Es cuando te das cuenta de que ella está enamorada, pero por más que dé el 100 por ciento, esa persona no está para ti y te das cuenta de que lo mejor es salir de esa relación”, detalló, y de paso reflexionó sobre esta realidad tan común en asuntos de pareja.

“Muchas veces cuando uno entra a una relación, se pierde, pierdes hasta tu identidad para agradarle a la otra persona. Dejas de ser tú y hacer cosas que te gustan, para agradar a la otra persona”, lamentó. Dedicar más tiempo a tus intereses, lo ve como una de las alternativas en el camino a recuperarte del mal amor.

“Dentro de las cosas que me han ayudado es viajar. Me ha ayudado a sanar en muchas ocasiones. El cuidar de mi salud, mejorar la alimentación, hacer ejercicios, leer mucho”, enumeró.

La comunicadora manifestó su preocupación por los casos de violencia de género en el País.

“Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Ya lo hemos visto con el alza de los feminicidios. El tema (Curando de ti) va a tiempo con lo que está pasando. El amor propio es lo principal, la autoestima, trabajar con uno mismo, y darse cuenta de no dejarse pisotear”.

Jacky insistió en la importancia de observar señales indicativas de que la relación amorosa dista de ser una estable y sana.

“Muchas veces entramos en una relación que se vuelve tóxica y, lamentablemente, en muchas ocasiones caes en el maltrato emocional, maltrato físico, y es una de las cosas que también quiero llevar a través de este tema”.

Para el vídeo musical se interesó en plasmar la carga emocional del sencillo, que sigue una línea musical dentro del pop urbano. “Quise representar el dolor que se siente cuando estás en esta pérdida”, afirmó, y adelantó un cierre esperanzador dentro de la trama.

Comparte que tomó clases de canto durante algún tiempo, pues su atracción por la música la acompaña desde la infancia.

Lo anhela desde infancia

La presentadora dejó establecido que el deseo de ser cantante no es una meta reciente.

“Desde hace muchos años quería cantar, pero no tenía ese empujoncito que necesitaba”, dijo, e hizo referencia a su colaboración en el tema Pa’lante y pa’tras, del grupo de salsa N’Klabe, y su participación en los Premios Tu Música Urbano en marzo de este año en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Estar en el coliseo y ver a Jacky Fontánez desde otra perspectiva, no solamente como bailarina y animadora, frente a un montón de artistas que estaban allí, dije ‘es el momento’”, confesó con ilusión, y reiteró que no se trata de un anhelo pasajero.

“Desde niña siempre me ha gustado esto. Cogí clases de canto por años”, compartió. “Siempre me ha apasionado todo lo que tiene que ver con las artes. Estuve dirigida a trabajar en los medios de alguna manera, pero siempre me llamó la música. Dios te dirige hacia cómo tienen que ser todas las cosas. En mi carrera, una cosa me ha llevado a la otra”, reflexionó convencida. “Todo tiene su momento. Se me dio primero como bailarina. De ahí, a animadora de televisión. Luego, radio. Luego, entro a la actuación. Las oportunidades se han ido dando poco a poco”.

La locutora es consciente de que, con su nueva faceta artística, llegarán los elogios, así como las críticas.

“Es parte de esto”, expresó pensativa. “Con los años que llevo trabajando en las comunicaciones, uno crea una coraza. Siempre uno va a dar lo mejor de sí, pero siempre hay gente que no le va a gustar, como en todo. Cada vez que hago un trabajo, lo hago con el corazón y trato de llevar un mensaje positivo dentro de todo lo que hago”.

Su ambición musical a largo plazo, ya la tiene definida.

“Quisiera poderme adentrar en el mercado latinoamericano. Es lo que quisiera con la música, internacionalizar mi carrera y estar en todas las oportunidades que puedan surgir”.