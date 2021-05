El novel exponente del género urbano Jahzel, nuevo artista de Sebi Music, presenta su más reciente sencillo “Rogar”, con la colaboración de Yehziell Yehziell y el dúo Los Vegatón.

“Estoy bien contento con esta oportunidad que me ha dado el público. ‘Rogar’ es un tema con un flow bien sexy y un poquito atrevido, muy al estilo musical que he estado trabajando”, comenta del tema que ya está disponible en formato digital. “A las mujeres se les trata con amor, delicadeza y respeto; pero también les hay que rogar y darles su lugar. Si después de los intentos no quiere contigo, pues no quiere y no pasa nada”, continuó sobre el contenido.

La onda romántica ha marcado los recientes sencillos del novel artista, “Mientes” y “Me dejaste de amar”. Este último tema sobrepasa los tres millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Motivado por su imparable proceso creativo, poco después lanzó “Miedo”.

Para el presidente de Sebi Music, Víctor A. López Bonilla, el contar con Jahzel es un gran acierto para la empresa. “Jahzel es un muchacho muy trabajador y comprometido con su carrera. Estamos muy contentos de que forme parte de nuestra familia y sabemos que este es el inicio de muchos proyectos”, expresó. Sebi Music ha logrado posicionarse como uno de los sellos independientes de mayor crecimiento en la industria musical. Los artistas que forman parte de la compañía están son Vegatón, Aziray y Holden McOwen.

Jahzel tiene como prioridad continuar presentando nuevas canciones que definan y marquen su estilo musical, así como llegar a diferentes tarimas.

“Ya venía componiendo muchísimo y ahora que cuento con el respaldo de Sebi Music, estoy escribiendo aún más y grabando a 100%. Quisiera que la gente que sigue mi música reciba un tema y cuando estén terminando de aprenderse la canción, sacar algo nuevo rápido. Todos en el equipo de trabajo estamos conectados en esa frecuencia”, afirmó el intérprete.

El video de “Rogar” fue dirigido por la dupla de El Director y Carlos Palacios.