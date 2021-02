Quiere convencerla de que él es la mejor opción.

El intérprete urbano Javiielo lanza hoy el sencillo Ese Man, con el que aborda el intento de hacer ver a quien ama que él es la persona correcta dentro del triángulo amoroso que plantea la canción.

“Tú estás dejándole saber que no es lo mismo cuando ella está con él, que contigo. Le estoy diciendo ‘no quiero verte con este man (hombre) porque sé que no te va bien’”, explicó sobre el tema que presenta ritmos de dancehall y reguetón, y que cuenta con la colaboración del reguetonero Lary Over.

De paso, aclaró que, en lo personal, no respalda este tipo de romance.

“Lo interpreto porque uno canta temas que sabe que otros se van a identificar, pero siempre he dicho que las relaciones son de dos”, sostuvo. “A menos que yo sienta que te están haciendo daño, que te está afectando, no es que te diga ‘vente conmigo’, pero sí voy a querer abrirte los ojos por el aprecio que te tengo”, aclaró pensativo.

El vídeo musical, que se grabó en Miami, Florida, presenta escenas futuristas. “Los hombres que quedan en la tierra se quedan solos. La novia que tienen es por holograma”, describió Carlos Javier Marrero Fournier, su nombre verdadero, sobre el visual dirigido por Guillermo Figueredo.

El cantante también resaltó lo complacido que se siente de contar con el artista urbano Lary Over para el tema.

“Soy fanático de él y conociéndolo por las redes sociales resultó más o menos como imaginé y no me equivoque, tremenda persona, buen ser humano, bueno de corazón”, dijo, y resaltó que al colega del género le interesó el tema desde que se lo propuso.

Javiielo también trabaja en el lanzamiento de su álbum Santuario, que dentro de lo urbano incluirá ritmos variados, según adelantó.

“Lo queremos hacer para este año. Estamos en esos diálogos. Van a ver colaboraciones, vamos a hacer ciertas dinámicas, cosas nuevas, cambio en mi imagen, en mis videos, otro tipo de cosa diferente”, adelantó, y repasó que la fascinación por la industria de la música llegó desde su niñez.

“Desde pequeño participaba en talent shows de la escuela, en la iglesia, pero ya desde los 13 años es que empiezo a componer, a interpretar, a ir a un estudio de música a los 14 años”, compartió. “Fue a mis 17 años, luego del suceso de (el huracán) María exactamente, que nace Javiielo. Empecé a hacer ruido. Empecé en las escuelas. Hice mucho prom, mucho welcome parties”.

Además de sus aspiraciones musicales, Javiielo mencionó su interés en involucrarse en proyectos de motivación para la juventud.

“No es solo hablar de música. No es simplemente cantar”, especificó. “Tengo muchos planes y sé que a largo plazo los voy a poder llevar a cabo. Quiero motivar a muchos jóvenes de diferentes maneras, apoyar alguna academia, algo que pueda involucrar a los jóvenes a hacer música y evitar que hagan cosas malas. Yo soy joven y de joven a joven uno se entiende mejor”, destacó pensativo. “Me gustaría colaborar en la vida de muchos jóvenes que a lo mejor no están decididos, salen de la escuela y no saben qué hacer”.