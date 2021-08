Interpretar temas en inglés es una aspiración que nació en su niñez. No se trata de un anhelo pasajero ni de una sugerencia profesional para acaparar más seguidores.

El cantante Jay Wheeler celebra como uno de sus mayores logros la oportunidad de, no solo presentar un tema en inglés, sino de llevar su intención del crossover con un álbum que será en este idioma.

“Desde niño tuve ese sueño y respeté mucho la música en inglés. Escuchaba mucho Boyz II Men, NSYNC, los Backstreet Boys, muchos artistas de allá, americanos”, reveló el intérprete, quien entrena hoy su tema Take My Life, con la colaboración del rapero Tyla Yaweh.

“Siempre supe que aunque trabajara temas en la música en español, iba a terminar grabando en inglés. Decidí que no iba a descansar hasta que lograra ese sueño, y lo estoy haciendo”, mencionó complacido, y compartió que a sus 11 años ya contaba con dominio del idioma.

El vocalista reveló algunos de los retos que enfrentó durante el proceso de hacer realidad su aspiración.

“Cantar y hablar no es lo mismo. Yo te lo puedo hablar como si yo viviera allá toda mi vida, pero cantarlo es bien complicado”, afirmó el artista natural de Salinas, quien reside en Orlando, Florida. “Es demasiado diferente porque al hablar todo es fluido, pero cantando lo tienes que llevar de cierta forma, con una cierta de estructura que si no lo cantas de esa forma, no se escucha correcto, no se escucha bien pronunciado”, aclaró sobre la experiencia.

“Además, tienes que conocer la cultura de allá, de Estados Unidos, y conocer qué tipo de música les gusta, porque tampoco es que yo quería hacer música en inglés a mi manera. No. Yo busqué mucha información. Escuché muchas melodías. Busqué mucha inspiración antes de lanzarme, porque le tengo mucho respeto a este mercado”.

El sencillo en promoción expone la frustración de una relación que llega a su fin.

“Cuando comencé en la música latina, comencé con música de desamor, y dije ‘qué mejor manera para empezar en la música en inglés, que con desamor, que es lo más que ha marcado la carrera’”, analizó. “La canción habla de eso, de que la persona perdió su alma, siente que perdió todo por todas las cosas que pasó con esta persona”.

El junte con el rapero estadounidense apadrinado por el cantante Post Malone fue una sorpresa que llegó sin buscarla.

“No lo conocía ni nada. Simplemente él me quería conocer. Fuimos al estudio y lo conocí”, dijo. “Me impresionó su humildad, su personalidad, el hecho de que es americano y superfanático mío, y no habla casi español. Me dijo ‘tengo par de pistas que te puedo mostrar, y si te gusta alguna, de esas nos montamos en alguna’”. De la oportunidad surgió Take My Life, canción que ayudó a crear.

“Me parece una canción superbonita. Las melodías me parecieron muy llamativas, una melodía que si yo la escucho, aunque no sea mi canción, como quiera me va encantar”, resaltó sobre el ritmo que se distancia del género urbano, en el que principalmente se ha destacado.

“Es más pop, más R&B. Tiene una guitarra más rockerita, para la misma vez tiene esas baterías que son R&B”.

El vídeo musical, presenta a los intérpretes en una dimensión de fantasía, en un bosque encantado.

“Es uno de los videos más increíbles que he podido hacer en esta carrera”, reveló con marcado entusiasmo. “Cuando hablé con Nuno Gomes (director), me dijo ‘¿qué ideas tienes?’. Me senté con él y le dije ‘yo quiero flores, quiero mariposas, quiero que al final pase algo increíble en el mundo. El hombre se encargó de llevar esa visión”.

Al abundar sobre la producción discográfica en inglés, destacó que contempla incluir entre diez y 12 temas, y no descarta lanzar más adelante alguna de las canciones con versión en español. El álbum se sumaría a los producidos por el veterano DJ Nelson, Platónico (2019) y Platónicos (2020).

Por otro lado, la voz de Viendo el techo, sencillo que estrenó este año y cuyo vídeo musical supera las 20 millones de reproducciones YouTube, y de Dos tragos, con más de 10 millones de vistas, reflexiona sobre el valor de su esfuerzo.

“Hemos trabajado duro para eso”, expresó pensativo José Ángel López Martínez. “Llevo ocho años dándole a la música. La gente piensa que yo llevo bien poco tiempo, pero no”, destacó el también ganador del premio nueva generación masculina de la edición de este año de Premios Juventud.

“Uno no trabaja para premios, pero cuando llegan siempre son una bendición”, confesó. “Son para mi familia porque mi mamá veía esos programas de premios y jamás pensó ver a su hijo ahí, no porque no confiaba, sino porque quién se iba a imaginar. Mi mamá me vio. Mi mamá celebró. Me envió un video llorando. Para mí, ganarme el premio, no me lo gané yo, se lo ganó mi mamá, se lo gana mi familia”.