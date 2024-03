El cantante Jay Wheeler revela las luchas de un amor no correspondido en “Otro Más”, su nuevo sencillo que se convierte en preámbulo a lo que será su próximo álbum de estudio.

Lanzado bajo el sello Dynamic Records, “Otro Más” se trata de una canción con el que el boricua le canta al desamor, la deseperación y un romance que no tiene reparo alguno fusionando un ritmo explosivo, una melodía potente y una letra contagiosa.

“Y todavía tengo tu foto en mi espejo para sentir que no estás tan lejos | Diablo, que pu... mala suerte | Y yo que estoy loco por verte aquí | Baby, desde que te fuiste | Tu me tienes sintiendo que fui solo Otro más que estuvo y se va | Que ya lo olvidaste y no volverá jamás”, dice parte de la canción, en donde el protagonista ruega por una segunda oportunidad y expone la dificultad de ver a una expareja con alguien más, como también el anhelo de volver a lo que una vez tuvieron.

PUBLICIDAD

”Otro más” es una tema que puede conectar realmente con el público porque habla de una realidad, en donde no muchas veces hay un final feliz, hay veces que se debe seguir hacia adelante cuando quieres seguir luchando por ese amor no correspondido”, expresó Wheeler sobre la canción.

La canción estuvo bajo la composición de José Ángel López Martínez, nombre de pila del reguetonero, y Andrés José Gavillán Batista (Diirty), mientras que la producción estuvo a cargo del fiel colaborador de Wheeler, Kevin Omar Ortíz Bones, y Elvin Jesus Roubert Rodríguez (Botlok).

Previo a este lanzamiento, Wheeler lanzó “Historia”, que es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio y ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones y vistas combinadas. Ahora, con “Otro Más”, Wheeler continúa cautivando a su audiencia con la música y el romanticismo que lo ha distinguido por casi una década.

Previamente nominado al Latin GRAMMY, Jay Wheeler se prepara para su esperada gira de conciertos ”TRAPPii Tour”, que visitará las principales ciudades de Estados Unidos.

Con 14 fechas en total, la gira comienza en la ciudad de Nueva York el 13 de junio y concluye en Austin, Texas el 27 de octubre. Con más de 7 mil millones de reproducciones acumuladas y más de 25 millones de seguidores en las redes sociales, Jay Wheeler llegó este 2024 para conquistar todo a su paso.