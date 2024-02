En calma y en equilibrio.

El cantante urbano Jay Wheeler abraza la estabilidad que vive en este momento, firme en el compromiso de encontrar balance en todas las áreas de su vida. A sus 29 años, es responsable de temas que cuentan con millones de descargas en las principales plataformas digitales de música. Ha realizado cinco álbumes de estudio. Ha llevado espectáculos a numerosas plazas a nivel internacional. Su sueño de ser artista lo cumplió. Ahora prefiere disfrutar el camino y no dejarse abrumar por agendas cargadas ni la obsesión de un estrellato.

“Estoy más relajado porque yo me quiero disfrutar todos los procesos de mi vida. No me voy a meter la presión de que quiero estar más arriba que arriba. Les he dicho a todo el mundo que no es que yo sea conformista, es que hay veces en que hay que conformarse. No me hace falta mucho”, reflexionó el intérprete natural de Salinas, quien cuenta los días para su espectáculo “P.S. Para siempre” el 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Disfrutar experiencias fuera del ámbito laboral tiene peso en su balanza. “Creo que tengo mi vida personal muy bien balanceada. Eso me ayuda mucho también a sentir mi vida artística así, más fluyendo, y es lo que hago, fluir con el género, fluir con la gente, fluir con los fanáticos, crearles cosas nuevas y darles un contenido único dentro de lo común, porque es difícil ser diferente en un género donde todo el mundo hace lo mismo”.

En esa meta, prefiere mantenerse alejado de los escándalos. “Es complicado también estar vigente sin ser controversial. Yo trato de no tener controversias a menos que salgan orgánicas, que no las controlo. Ya eso son controversias que no están en mis manos. Pero crear controversia para estar bien entre el público nunca ha sido mi meta, y eso es difícil también, porque yo creo que muchos de los artistas viven de la controversia y eso está complicado”.

Entre los diversos proyectos en los que está inmerso, el lanzamiento mañana del sencillo romántico “Historia” lo llena de entusiasmo. “Como ya vengo de ‘Trappi’, creo que este año la gente extraña al Jay Wheeler romántico, que no habla tan malo. Entonces, hice esta canción para el primer sencillo de mi próximo disco. Es de una persona que extraña a alguien. No es un ‘extraño’ de que están dejados, sino un ‘extrañándote’ de que quieres ver a esa persona porque con esa persona es que la pasas bien, la historia que quieres construir es con esa persona, no con otra”, detalló sobre el tema que le fue presentado originalmente en formato AI (inteligencia artificial).

“Es un reguetón bien diferente. Es una canción urbana bien diferente a lo que he hecho porque el coro no tiene batería, pero del verso sí tiene”, añadió. “Me encanta mucho esa canción y cuando me la presentaron por primera vez, el canto del principio era AI como para escucharla como referencia, cómo sería. Aunque no apoyo mucho eso, me gustó mucho, hice mi parte y la canté completa. Es una canción muy bonita y muy diferente”.

El tema es un adelanto de su próximo álbum. “Hasta ahora van 12 canciones y ya estamos casi terminándolo”, afirmó con entusiasmo la voz de éxitos como “Viendo el techo”, “Otra noche más”, “La curiosidad” y “Dícelo”.

Se enamora cada día

El vocalista expresó que él y su esposa, la cantante venezolana Zhamira Zambrano, mantienen claros sus objetivos de trabajar día a día para mantener una relación sólida, sin que el agobio de trabajo y otros compromisos interfieran en la intención. “Yo estoy feliz y casado, y con ella me quedo, con mi esposa me quedo para siempre, quiero tener hijos, quiero todo”, manifestó enfático. La pareja se casó en diciembre de 2022, y un año después realizaron la ceremonia religiosa.

“Yo siempre he dicho que la voy a amar siempre, como si fuera mi novia, porque el amor de novio es el bonito. La gente cuando se casa, lo tiende a ver como que ‘ya estoy casado, ya es más serio’, y pierden ese amor de novios, y no, ella es mi novia todavía, lo que pasa es que nos casamos”, reiteró, y reflexionó sobre la importancia de trabajar en esa meta.

“Yo creo que es más una decisión de uno mismo, porque si uno se pone a pensar en lo que es la química del principio, esa química tú la puedes tener con cualquier persona. Si te pones a pensar en química, nada más vas a vivir de los primeros momentos y después te vas a querer ir”, analizó. “Yo me he dado cuenta que con el tiempo yo lo que tomo es una decisión de todos los días enamorarme de la misma persona, de todos los días tratar de enamorar a la misma persona, tratar de hacer reír a la misma persona. Es una decisión. No es que no sientes, es que lo sientes y decides también sentirlo. Eso es lo que trato de lograr siempre con mi esposa, y yo creo que ella hace lo mismo conmigo”.

Listo para el ‘Choli’

La oportunidad de reencontrarse con el público la semana próxima en el “Choliseo” le provoca una amplia sonrisa. Se trata de su regreso tras su serie de espectáculos en 2022 como parte de su gira de conciertos “Emociones”.

“Me siento bendecido. Para mí es como un premio siempre poder presentarme en Puerto Rico y que la gente me dé el apoyo otra vez, que vayan a verme”, resaltó complacido. “Es una bendición poder cantar con mi gente, y este show es bien diferente, es bien romántico porque estamos en una fecha romántica. Me acuerdo que le di una promo diciéndole a la gente ‘vamos a llorar, a cantar, a comprometer a tu novia allí’. Para mi es una bendición y lo que quiero es disfrutármelo”, afirmó con ilusión, y dijo que en esta ocasión, tendrá una visión distinta a la experiencia de su debut.

“Estoy en una etapa de mi vida donde ya no es porque era la meta llegar al Choliseo. Ya es más porque quiero disfrutar el proceso. Quiero que cuando pasen los años y mire para atrás, yo diga ‘estuve ahí, fui parte de todos esos artistas que han sido parte del Coliseo de Puerto Rico’, y aunque mucha gente me ha dicho ‘Jay, ¿quieres hacer un Hiram Bithorn? ‘, les he dicho que, aunque yo me pegue número uno en el mundo, siempre voy a hacer el Choliseo de Puerto Rico. Yo creo que es el lugar que uno siempre lo lleva en el corazón”.

Los boletos para el concierto “P.S. Para siempre” están a la venta a través de Ticketera.