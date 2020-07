Los celos son el motivo del sencillo promocional del intérprete urbano Jay Wheeler, quien reflexiona sobre las consecuencias de no tener un control sobre esta emoción.

“Hay que tener mucho cuidado con los celos”, compartió el cantante al hablar del sencillo Fuiste tú. “Hay personas que pasan esa situación, de lo que pasa en esa canción”, manifestó pensativo en entrevista por videollamada desde Orlando, Florida. “A veces no estás pendiente a alguien, pero tu pareja piensa que sí lo estás, y te enseña la foto, y en ese caso yo quise proyectar el hecho de que tú me enseñaste tanto esa foto que terminé con ella porque tú estabas viendo monstruos donde no los había, y pasó”, afirmó el artista, quien rechaza este comportamiento.

“Creo que los celos son inseguridades, además son personas que tienen la autoestima baja o que piensan que otra persona es su competencia”. Sin embargo, confesó que de vez en cuando ha sentido celos.

“Soy celoso con todo lo mío. Yo soy celoso con mi equipo de trabajo, mi mamá, si tengo pareja también soy celoso”, reveló, para especificar que en este sentido no es partidario de la violencia que pueda surgir de esta respuesta emocional. “Soy muy pasivo. Somos ocho hermanos y seis son hermanas, así que voy a procurar tratar a cualquier mujer en mi vida como una reina porque así yo quiero que traten a mis hermanas”.

El sencillo, cuyo vídeo sobrepasa las 10 millones de reproducciones en YouTube, tiene un valor especial para el vocalista.

“Es uno de los temas favoritos para mí por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación”, compartió José Ángel López Martínez. “Me retó como artista. Lo digo porque el tema tiene unos tonos bien altos. Nunca había cantado de esa manera como yo canté ahí, en ese reguetón, porque yo estaba acostumbrado más a los pianos, a ser más melódico como tal. Ese es más movido y tienes que cantar más fuerte”, describió.

“Recuerdo que cuando terminó el tema, tuve que salir un momento porque hasta tenía dolor de cabeza, porque era fuerte cantar ese tema con ese tipo de tono y era algo nuevo para mí”, resaltó sobre el sencillo que forma parte de su nuevo álbum, Platónicos.

“En el primer álbum (Platónico) me encargué de marcar mi sello, el romanticismo, el amor”, dijo sobre la producción que lanzó a finales del año pasado. “En el segundo álbum dejé mi esencia, pero le puse un poco de color, más movido, más reguetón, más bailable en cuanto a lo que es el género. Creo que es un disco que viene completo, sumamente bien hecho, variado en el sentido de que tiene todo tipo de música, de ritmo. Se escuchan diferentes todas las melodías”, describió complacido.

El álbum incluye 12 temas producidos por DJ Nelson, uno de los precursores del género urbano, y cuenta con colaboraciones de los exponentes Brytiago, Dalex, Miky Woodz y Myke Towers, entre otros.

“Estoy compartiendo el arte con otros artistas”, resaltó pensativo. “Los que están en mi disco yo los admiro muchísimo y me siento sumamente bendecido. Esto para mí es como un premio, y ganarse ese respeto, creo que es ese paso que todo chamaquito nuevo quiere dar”, valoró Jay Wheeler, catalogado como artista latino en ascenso por la revista Billboard.

“Mi vida se ha transformado y se sigue transformando”, confesó. “Estoy muy feliz y muy bendecido, dándole las gracias a Dios por todo”, afirmó con satisfacción sobre los logros que van asomándose en su carrera. “Uno lucha y trabaja para llegar a eso, pero cuando uno llega, uno nunca se lo espera. Tú puedes decir ‘voy a trabajar para ser número uno en tal cosa’, pero cuando llegas número uno y te atacan las emociones, es porque no te lo esperas, no porque no confías, no porque no creas en tu trabajo, sino por el simple hecho de que es un una emoción muy grande, una bendición bien grande, y saber que lo logras siempre te va a chocar en el corazón, siempre te va a dar cantazos en el corazón”.