La intención es invitar a bailar y a despejarte por un momento.

La emoción invade al cantautor Jen Canela cuando habla de su nuevo sencillo, Water, cuyo título en español se traduce en agua. Si bien la composición nació mucho antes de la pandemia por el coronavirus, la ve muy acertada en momentos en que las dificultades se han asomado a la vida de muchos.

“El agua es símbolo de muchas cosas, renacimiento, siendo una de las palabras también que asocio con el agua. La sensualidad”, manifestó pensativo el vocalista mediante videollamada desde Los Ángeles, California, donde reside.

“Cuando hice este tema no estaba pasando todo lo que está pasando en este momento”, aclaró sobre la composición, que interpreta en versión spanglish. “Siento que todo lo que estaba pasando en el mundo, definitivamente, yo sé que es abrumador, y Water es extremadamente refrescante”, observó complacido, y resaltó que el lanzamiento coincidió con la conmemoración del Juneteenth, conocido como el Día de la emancipación, que hace referencia al 19 de junio de 1865, cuando se comenzó a celebrar la abolición de la esclavitud en el estado de Texas, Estados Unidos.

“Hoy es un día sumamente especial”, valoró. “Me parece súperpoderoso hoy para estar compartiendo esta etapa de mi carrera con la gente en un día tan poderoso y con tanto significado para mí”, dijo el también actor, y resaltó los ritmos que distinguen el sencillo.

“La escucho y me recuerdo de este grupo tan diverso que estábamos en ese estudio cuando creamos esta canción. Escuchas los elementos caribeños”, compartió con orgullo. “Esta canción representa una mezcla de culturas, los productores africanos, asiáticos, cubanos, puertorriqueños, hay una mezcolanza”.

El video musical recoge clips de diversas personalidades. “La intención fue sentirme cerca de las personas que quiero, y también mandar un mensaje que, aunque estemos en aislamiento aun en muchas partes del mundo, no quiere decir que estamos solos. Podemos buscar formas de celebrar el verano, formas de seguir en contacto uno con el otro, aunque sea a la distancia, y mandar un mensaje a la gente que vamos a celebrar este verano sí o sí. Nadie nos va a quitar eso”.

Cuida a la mujer

El artista lanzó en marzo la campaña Sin Filtro a tono con el Día Internacional de la Mujer, con la intención de promover la autovalía.

“Siempre he dicho que estoy a favor de la igualdad de género. Siempre he dicho que soy un aliado de la mujer a la hora de lograr un impacto en la comunidad y en la sociedad que estamos viviendo, donde podamos crear un espacio donde realmente exista un respeto mutuo”, expresó pensativo. “Quería empezar a hacer proyectos y empezar a dejar saber a la mujer, que es el 87% de mi audiencia, que no estoy ciego a la realidad, y que aquí tiene un aliado de verdad, comprometido de verdad con ser parte del cambio, con ser parte de un futuro donde rompamos patrones culturales, patrones que han sido pasados de generación en generación”.

Una de las mujeres importantes en su vida es Danna Hernández, Miss Universe Puerto Rico 2017, con quien comenzó su relación en 2018.

“Es parte de mi familia, parte de mi círculo. Se acaba de ir ahora. Está en camino a Puerto Rico a pasar un tiempo con su familia ya que sé que le hace mucha falta. Yo voy a aprovechar y pasar tiempo con mi familia (Miami, Florida), que no puedo más y estoy lejos de ella”, reveló. “Estoy sumamente orgulloso de la mujer que es Danna, los planes que tiene. Va para Puerto Rico con un proyecto sumamente ambicioso, y todo bien, gracias a Dios”, resaltó el actor, quien compartió con entusiasmo que el mes próximo es el lanzamiento de la segunda parte de la serie de Netflix The Expanding Universe of Ashley Garcia, en la que da vida a “Víctor”, un entrenador de fútbol que es tío de la protagonista.

“Es diferente para mí porque la mayoría de las cosas que yo he hecho han sido clasificadas ‘R', no apta para menores, y es la primera vez que hago un programa que es familiar, es una comedia”, celebró sobre el proyecto, que cuenta con escritores de la desaparecida serie Friends y de Boy Meets World. “Son series que crecí escuchando, que fueron icónicas, y trabajar con esas personas me alimentó muchísimo como actor. Me encantó, además de que también hay música mía en la serie”.