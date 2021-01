Invitar a la pasión, inyectar una buena dosis de ánimo y motivar al baile con su sabor tropical forman parte de las intenciones del nuevo sencillo del cantante cubano Jencarlos, Cosita linda, con el que despunta sus ambiciones musicales para el 2021.

“Estamos empezando con el pie derecho este año con este tema. Es una canción que tiene mucho que ofrecer al estado de ánimo de quien la escucha”, manifestó con ilusión el intérprete a Primera Hora en entrevista telefónica desde Miami, Florida.

“Engloba lo que es la cultura latina porque creo que la cultura latina está dividida en distintos aspectos, está Centroamérica, está el Caribe y por ahí la lista sigue”, afirmó con orgullo sobre el estreno, que cuenta con la colaboración del intérprete urbano Pitbull. “Somos una comunidad tan diversa. Esta canción es un homenaje a las estampas musicales de nuestra cultura”, destacó sobre el tema que cuenta con versos del clásico Cielito lindo, canción que conoció en su infancia.

“Recuerdo cuando niño haberla escuchado y a pesar de ser una canción que viene de origen mexicano, se convirtió en una canción para el mundo entero, que la acogió la cultura latina completa, que la adopta el mundo completo”.

El tema resalta las cuerdas del tres cubano. “Estaba en el estudio y dije ‘le hace falta algo’, y en el otro cuarto había un tresista que todo el mundo estaba escuchando, y lo invitamos al estudio”, recordó. “Cuando comenzó a tocar, dijimos ‘ese es el ingrediente que le faltaba’”.

La mezcla de elementos en la producción tiene celebrando al también compositor. “Es la integración de Pitbull, que le da ese swing urbano y lo globaliza, es el romance, el ritmo, la forma en que coexisten en esta canción, muchos elementos que me emocionan mucho y hace tiempo no estaba tan motivado con un lanzamiento como el de esta canción”.

La sensualidad, típica en los temas del intérprete, forma parte de la línea del vídeo musical, que grabó en Miami.

“Mi lugar favorito es la playa. Soy hijo del mar. Para nosotros era muy importante mostrar el mar, mostrar el océano, y parte de Miami”.

Con mucho frío

El también actor culminó su parte en la grabación de la película Man from Toronto, que cuenta con las actuaciones de Kevin Hart y Woody Harrelson. Sobre la experiencia, viene a su mente el reto de trabajar a bajas temperaturas.

“Físicamente, era con un frío que raja piedras, una cosa bien ca…, -15 ° F (Fahrenheit), con decirte que tú me pones en un lugar con una temperatura de 50 grados F) y ya para mí es un frío serio, un negativo es un problema para mí”, dijo entre risas el artista con relación a los días que pasó en Canadá.

“Pero el calor humano de quienes conocí durante los tres meses que estuve allí fue grande. Uno conoce gente espectacular, nuevos amigos, incluyendo a leyendas que admiro muchísimo, poderlos llamar amigos al día de hoy y tener contacto con ellos”, añadió Jencarlos, quien interpreta a un agente en la película de acción y comedia de Sony Pictures, cuya trama aborda el caos que surge cuando un asesino (interpretado por Harrelson) y “Teddy” (personificado por Hart) se encuentran en un alojamiento airbnb y este último es confundido con el asesino.

“Fue grande haber representado a nuestra comunidad porque era uno de los únicos latinos en la producción, y debo decir, el único que integra el idioma español al libreto. Me dieron la oportunidad de improvisar y yo le metí full al español”, mencionó con orgullo el cantante, quien por otro lado, destacó el tiempo en familia en las festividades navideñas con su pequeño Nickolas, producto de su pasada relación con la actriz venezolana Gaby Espino, y con Oriana, hija de la artista y el actor Cristóbal Lander, pero con quien se relaciona desde bebé.

“A pesar de la distancia mi meta ha sido siempre estar presente, pero ahora mismo, más que nunca, el tiempo que estoy pasando con ellos lo valoro mucho más. Si hablaba con ellos dos veces al día, ahora hablo cinco. Estoy más pendiente de los detalles. Estoy más tiempo en Miami, cosa que me da tiempo de almorzar con ellos y devolverlos a la casa. Mi meta es vivir con ese balance”.

A su vez, el actor comparte las similitudes de su retoño de 8 años más allá del físico. “Es innegable. Los gestos que hace, las cosas que dice, las miradas. Yo me quedo frío. Es competitivo como no te puedes imaginar y yo también lo soy”, dijo entre risas, y resaltó la conexión con Oriana, de 12 años.

“Cristóbal es un gran padre y ha hecho un gran trabajo. Siempre le agradezco que me dé el lugar que me da en la vida de Oriana”, manifestó pensativo. “Estoy con ella desde que tiene cinco meses de nacida. Es mi hija. A Cristóbal la dice papá y a mí me dice dad (papá)”, compartió el intérprete, quien adelantó el interés de lanzar un álbum. “Estoy muy motivado. Tengo un grupo de canciones que estoy ansioso por compartir con todo el mundo”.

Cuida la amistad

El artista tuvo palabras de elogio para la exreina de belleza puertorriqueña Danna Hernández, con quien inició una relación en 2018. La pareja, que residía en Los Ángeles, tomó rumbos separados en verano del año pasado, cuando el actor se mudó a Miami, Florida, y la modelo a Puerto Rico.

“Es una dama y una persona muy especial para mí, una persona que aprecio mucho, una persona que llegó a mi vida para mejorarla”, dijo. “Es una versión de mí que quiero conservar y aprecio mucho, y quiero seguir construyendo encima de esa versión”, afirmó pensativo.

“Hasta el sol de hoy tenemos una relación hermosa y nos apoyamos”, sostuvo. “Se vale conservar el amor y el respeto que hay en una relación. Si uno siente que necesita tiempo, si uno siente que necesita espacio…, y yo aprecio mucho de la manera en que Danna y yo hemos manejado este espacio y este tiempo. Iremos cuidando la amistad que tenemos, el amor que sentimos el uno para el otro. Ella tiene todo mi respeto, tiene todo mi apoyo. Es parte de nuestra familia”.