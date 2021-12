La vida artística de Jencarlos Canela comenzó a tomar color desde inicios de la década del 2000. Desde entonces ha llevado la música y la actuación simultáneamente. Fueron las telenovelas su plataforma de proyección hacia el mercado latino dentro y fuera de Estados Unidos. En el último tiempo, sin embargo, el rol de actor lo ha dirigido más hacia el cine.

Actualmente aparece en la serie “The Expanding Universe of Ashley García” (Netflix) y en agosto del 2022, estará en la pantalla grande con el estreno del filme de comedia y acción “Man from Toronto”, en la que intercambia escenas con Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco y Ellen Barkin, entre otros.

“No sé qué vaya a hacer el editor, pero yo le metí mucho español, no había español en el libreto, pero cada oportundiad que tenía, le metía una palabrita en español. Los gringos me decían, ‘Esa palabra es mexicana’, y yo, ‘No papi, eso es Caribe, ok”, contó riéndose de la anécdota en el set donde representó a un detective.

Jencarlos Canela habla de ese trabajo para el cine con el mismo entusiasmo que presenta el sencillo “Caramba”, primer lanzamiento de su propio sello discográfico, Backyard Records, y que será parte del álbum que presentará el próximo año bajo la misma firma. Será también su primer proyecto inédito después de siete años de publicar solo sencillos.

Llevar ambos facetas de la mano es un ritmo natural en él, pero también lo ha hecho posible la actitud con la que enfrenta su vida personal y artística en este tiempo, cuando ya tiene 33 años de edad.

“Lo que más me encanta de la etapa que estoy viviendo ahora mismo es que he entendido que el proyecto más importante, y en el cual me he concentrado en esta etapa de mi vida más que nunca, soy yo mismo”, dijo esta tarde, poco tiempo después de su arribo a la Isla.

“La ambición es tu mejor amigo, pero también puede ser tu peor enemigo, te puede cegar de cosas importantísimas que uno a veces por estar persiguiendo esa meta, no se toma el tiempo de realmente disfrutarse el camino, y cuando llegas a esa meta se sientes vacío, porque no te tomaste un momento para vivirte el recorrido. Siento que ahí es donde realmente está la plenitud”, sostuvo.

En ese balance que experimenta le da mucho crédito a su pareja, la coach de vida y modelo, Danna Hernández, con quien recientemente retomó la relación después de una breva ruptura entre septiembre y octubre.

“Ella ha tenido mucho que ver en el crecimiento que he tenido como ser humano”, afirmó luego de halagarla en su rol de life coach.

De los procesos que han vivido como pareja, asimismo, compartió que ambos son seres humanos, impefectos, y como lección ha aprendido a cuidar más su lado personal. “Los últimos meses me han enseñado mucho a conservar, dentro de lo cabe, la privacidad, porque la vida da muchas vueltas, la vida cambia, y cuando uno tiene la buena voluntad de tratar de exponer algo de su vida personal, se te olvida que te juzgan distinto por ser artista o por ser figura pública”, lamentó.

El artista hizo pública la reconciliación el pasado mes, mientras disfrutaban de una viaje a Italia. ( Captura )

“Caramba”

Esta expresión que lo mismo puede ser una reacción a un dolor, a una sorpresa o a algo placentero, el artista de ascendencia cubana le dio un matiz más pícaro y sexy en su nuevo tema y vídeo musical, consciente de que es un término conocido en Latinoamérica.

“Más veces la he usado por algo sabroso, por algo rico, que con una connotación negativa”, dijo.

Del álbum por estrenar, adelantó que será mejor “obra de arte” hasta ahora.

“Creo que este disco va a ser una mezcla del pasado, presente y futuro de lo que es mi música, con un concepto que le permita a ese pasado, presente y futuro coexistir en armonía, y que exista una coherencia. En lo personal, estoy apuntando a que esta sea la obra más importante que he hecho”, subrayó.

El resultado de este trabajo de pop urbano será la base sobre la que se comenzará a levantar el sello Backyard Records, cuya meta a largo plazo es convertirla en una plataforma de desarrollo y producción para nuevos talentos, igual que lo hizo con él Rudy Pérez, en el inicio de su carrera.

“La disquera nuestra, aunque es indepediente y nació con el fin de concentrarnos en ese artista que está en el patio de su casa, que todavía el mundo no ha visto, por eso se llama Backyard Records, y yo empecé en el patio de mi casa. A diferencia de las multinacionales que por lo general esperan a que un artista tenga alguito de éxito para decir, ‘Vamos a apoyar ese talento’, siempre dije, ‘Bueno, dónde están esas compañías que se están dedicado a buscar ese talento desde cero’”, expuso sobre el nuevo emprendimiento.

Jencarlos Canela aún no sabe dónde pasará el Día de Navidad, pero los posibles destinos sí los conoce: Puerto Rico o Miami.