Jennifer López, quien se enfrenta a los rumores de que la relación con su esposo Ben Affleck se encuentra en la cuerda floja, canceló hoy su gira de conciertos “This Is Me... Live”, asegurando que necesita más tiempo para compartir con sus seres amados.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, dijo López en declaraciones escritas a través de su página OnTheJLo.com.

La "Diva del Bronx" ya había cancelado siete fechas en marzo. ( Captura )

“Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se lo compensaré y que volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”, manifestó.

Representantes de Live Nation, empresa que estaba promocionando la primera gira de espectáculos que iba a realizar “La Diva del Bronx” en cinco años, dijeron que “Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”, al tiempo que aseguraron que los reembolsos se efectuarán automáticamente a quienes compraron entradas a través de Ticketmaster.

La determinación de la cantante y empresaria se da a semanas que trascendieran reportes de bajas ventas para los 34 espectáculos que iba a llevar a cabo alrededor de los Estados Unidos como parte de su primer ábum en 10 años, “This Is Me... Now”, que logró llegar a la posición 38 de la lista Billboard 200 en febrero.

La artista, en marzo, canceló unas siete funciones de su “tour”. No obstante, la revista Variety reportó semanas próximas que su equipo rediseñó la gira para que se enfocara en solo sus “Mejores Éxitos”, algo que provocó un aumento en ventas en algunas ciudades grandes. Por consiguiente, la decisión de suspender estos conciertos no se dan bajo el crisol de bajas ventas de entradas.

Esta determinación se produce a una semana de la reacción que esta tuvo ante cuestionamientos sobre los rumores de su supuesta separación de Affleck.

Esta se notó incómoda cuando un periodista mexicano le preguntó sobre la situación actual de su matrimonio mientras se encontraba en un encuentro con la prensa para promocionar en México su película “Atlas”.

“Tu divorcio con Ben Affleck, ¿es real?”, le preguntaron. Con actitud seria, Jennifer respondió: “¿Sabes? Tú eres mejor que esto”.

En ese sentido, Simu Liu, quien protagoniza la cinta junto a JLo, también intervino para evitar que el tema se extendiera y pidió enfocar la interacción en los detalles sobre el proyecto que estará disponible en Netflix a partir del viernes 24 de mayo.