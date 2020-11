Ciudad de México. - Una noche de premiación un poco extraña debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 que hay se vivieron hoy en la cuadragésima sexta edición de los People Choice Awards 2020 en donde la reina indiscutible fue Jennifer Lopez, mientras que los reyes, en el rubro musical fueron los BTS.

Ni Lady Gaga ni Justin Bieber, quienes presumían ser los más nominados en el galardón que se entregó en el Barker Hangar en Santa Mónica, California se llevaron la noche y es que a los fans, quienes son los encargados de votar por sus preferidos, el sonido del K-Pop de BTS les llenaron los oídos al escogerlos como ganadores de cuatro segmentos. Los coreanos se alzaron como el Mejor Grupo 2020, se llevaron el premio de la mejor canción y video gracias a “Dynamite” y por supuesto el Mejor Álbum del año por su “Map of the Soul: 7”. A pesar de que no estuvieron presentes ni realizaron alguna transmisión grabada, sus Army inmediatamente inundaron las redes de felicitaciones.

Pero fue sin duda alguna Jennifer Lopez quien se llevó la noche tras ser reconocida como la People Icon del 2020 y tras unos vídeos en donde se explicó su vida y lo que ha realizado en el medio del espectáculo, tanto en la música como en el cine, la Diva del Bronx apareció ante las cámaras.

“Como latina y como mujer a veces tenemos que trabajar el doble para poder conseguir las oportunidades, a veces mis ambiciones y sueños hicieron que gente alrededor se pusiera nerviosa, me decían tú eres bailarina, no puedes ser actriz, que era artista y no me iban a tomar en serio como mujer de negocios. Lo más que me decían que no podía, yo sabía que tenía que (hacerlo), así que aquí estoy muy agradecida”, comentó.

La artista recalcó que su éxito se debe a los fans y al recoger la estatuilla recibió mensajes de celebridades como Nicole Kidman, así como sus hijos, en grabaciones que fueron proyectadas en la pantalla. Además dijo en español: “A mi gente latina, a donde quiera que yo esté y vaya siempre los tengo presentes y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi corazón y amor. Gracias mi gente, los quiero mucho y recuerden: la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre”.

La ceremonia fue conducida por Demi Lovato, quien lució diferentes cambios y que causó con muchos de ellos, uno que otro infarto por el escote que lució. La primera ganadora de la noche fue Tiffany Haddish quien en la categoría de la Mejor Actriz 2020 venció a Camila Mendes, Elisabeth Moss, Margot Robbie, Charlize Theron, Issa Rae, Salma Hayek y Vanessa Hudgens.

“Qué es esto, yo estoy acostumbrada a que alguien me pase el premio (bromeó). Doy gracias a Dios por esto. A mí me gusta mi persona y si te gustan mis éxitos también esto es para ti. Quiero dedicarle esto a la gente que está pasando por depresión? que esto es para ustedes. Quiero darle esto a mi gente de África y oremos por ellos. Paz y amor”, aseguró.

Mandy Moore fue reconocida como la mejor Actriz de drama en una serie de televisión y pidió a la gente que se cuidara, que tomara la sana distancia, que utilice las mascarillas. Bebe Rexha fue la encargada de nombrar al mejor show diurno de televisión y fue “The Ellen DeGeneres Show” y fue la misma conductora y productora quien recibió su premio en vivo y a todo color donde agradeció a todas las personas que lo realizan y a los fans por haber votado por ellos.

Tras la premiación del mejor show de televisión, Blake Shelton levantó el galardón al Mejor Artista Country. Trace Ellis Ross fue considerada por la gente como el ícono de la moda 2020 y ella agradeció a toda la gente que estuvo y aprendió con ellos. Sofía Vergara fue considerada como la mejor Actriz de Comedia y derrotó a Christina Applegate, Issa Rae, Kate McKinnon, Dan Levy, Jammela Jamil, Kristen Bell y Yara Shahidi.

“Este es un premio muy especial, porque como saben hace 9 meses nosotros terminamos ‘Modern Family’ para siempre, así que este es el último premio que nunca jamás voy a recibir por el show y esto ha cambiado mi vida, mi carrera por eso quiero dedicarle el premio a todo el elenco, los que trabajaron, creadores, productores. Quiero darles las gracias por hacerme parte de este show tan maravilloso y yo lo extraño muchísimo y la he pasado súper bien, ha sido el mejor momento de mi vida y he apreciado cada momento. Con cubrebocas en mano comentó: Yo sé que es terrible pero pónganse su máscara.”, pidió la colombiana.

Tras esto, el momento que muchas y muchos esperaron, el regreso de Justin Bieber a los escenarios y luciendo un abrigo blanco con una gorra en un lugar como si fuera una parada de autobús el canadiense prendió a su público. Bieber se llevó al Mejor Artista del Año dejando atrás a Bad Bunny, Blake Shelton, Drake, J Balvin, Lili Baby, Dababy y el que ahora será el encargado del medio tiempo de Super Bowl, The Weeknd.

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” fue el ganador como el mejor Tall Show nocturno. Pero el conductor no se pudo conectar muy bien o más bien no le subió a su micrófono por lo que no se escuchó lo que estaba diciendo. Gaby Asturias fue quien hizo historia al inaugurar el premio al “Influencer Latino” donde estaban nominados personajes como Belén Soto, José Eduardo Derbez, entre otros.

Ellen Pompeo de la serie “Grey’s Anatomy”, el cual también fue el ganador como el mejor show, fue reconocida como la Mejor Actriz de este 2020. Leslie Johns fue considerada la mejor standupera de este año. Joey King fue la preferida por chicos y grandes como mejor Actor de Comedia en cine venciendo a personalidades como Keanu Reeves, Salma Hayek y Will Ferrel. Para el mejor show del mismo rubor (comedia) fue para “Never Have I Ever”.