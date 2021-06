Tras el exitoso “Sold Out” hoy de su gira “Timelezz Tour” en en Coliseo de Puerto Rico, el artista urbano Jhay Cortez abre una nueva función, que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de octubre de 2021,

Esta será la segunda y última función.

El puertorriqueño ofrecerá dos conciertos los próximos 29 y 30 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico, donde se esperan dos noches llenas de mucha energía y una gran producción.

La venta de boletos para la segunda función comienza hoy lunes 21 de junio a las 7:00 p.m., a través de Ticketera.com.

Esta manana, la venta para el concierto del 30 de octubre estaba anunciada para comenzar a las 10:00 a.m., pero a esa hora se estimó había 70,000 usuarios en turno virtual, lo que provocó que la plataforma de Ticketera colapsara, y no fue hasta las 11:30 a.m. que se restableció. Una vez iniciada la venta, los boletos se agotaron en minutos, se informó en comunicado de prensa.

Este concierto se realizará en alianza, bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y House Of Haze Music.