El origen de un sueño por sobresalir en la música, su determinación para lograrlo y su enfoque para mantenerse en el favor del público forman parte del contenido del nuevo sencillo del exponente urbano Jhay Cortez, Kobe en LA, segundo tema que se desprende de su álbum de estudio Timelezz.

“Es mi personalidad puesta en una canción”, dijo a Primera Hora en entrevista por videollamada desde Miami, Florida. “Es mi personalidad puesta en un visual”, añadió con relación al vídeo musical, que estrenó hoy.

“Son mis dos moods (estados de ánimo) de todos los días. Empieza, con el precio de la fama, con ese love and hate, a veces no puedo vivir sin ella, a veces no quiero ni verla”, confesó sobre lo que experimenta por momentos. “Y Kobe en LA es el mood del artista, en el papel de lo que es Jhay Cortez, cómo uno se siente escribiendo. Simplemente en este proyecto y en este álbum creo que la gente va a poder disfrutar un poco más y conocerme un poco más a fondo”, expresó complacido, y confesó cómo se dio parte del proceso para la creación de la producción discográfica, que estrenó su primer sencillo, Dime a ve, en julio.

“Tanto la visión como lo musical me di a la tarea de, en la cuarentena, reordenar todo lo que pensaba, que me estaba limitando un poco de llegar a esa pureza del artista, de la creatividad y del arte”, afirmó el artista urbano de 26 años.

El rapero también habló del origen del título de su nuevo sencillo promocional, además de la clara referencia a su admiración hacia el fallecido baloncelista de los Lakers.

“La canción dice ‘en Puerto Rico yo me siento como Kobe en LA (Los Ángeles)’, gracias al apoyo, el cariño de la gente, de darles música, porque saben que siempre estoy agradecido”, manifestó con ilusión.

“También, dándole tributo a una mente como la de Kobe Bryant, a un legado como el de Kobe, al que todos quisiéramos llegar, trabajando duro, fuerte. Creo que es algo bonito que nunca se debe olvidar”.

El video musical fue filmado en Miami.

“No se sabe si es en el futuro, en el presente, en el pasado. Tiene mucha transición. Digo que es un viaje”, dijo sobre los visuales. “Es un video sumamente diferente, llevando a la cultura latina, la música latina y el trap latino a otro nivel. Estoy contento con el resultado. Es un video un poco oscuro, pero bastante divertido”.

Apostar a la originalidad forma parte de su estilo, asegura, y lo considera parte de la clave para su éxito.

“Creo que lo que me diferencia de otros es que no puedes decir lo que viene, ‘no me esperaba eso’, es lo mejor que puede tener un artista, cuando la gente no sabe lo que va a escuchar, que es impredecible. Creo que esa es mi mayor arma. Odio lo predecible, así que siempre estoy tratando de irme sigiloso, impresionar a mis fanáticos, que son los responsables de que yo esté aquí”, resaltó Jesús Manuel Nieves Cortés.

Celebra el éxito con El Conejo Malo

Desde su adolescencia, la composición ha sido uno de los fuertes en la carrera de Jhay Cortez en el género urbano. Es coautor de éxitos como No es justo (J Balvin y Zion y Lennox), Criminal (Natti Natasha y Ozuna), Reggaeton (J Balvin), y Mi religión (Yandel), entre otros. Ahora presume su creatividad con el tema Dákiti, que conquistó al exponente urbano Bad Bunny.

“Era un tema que iba para mi disco Timelezz”, dijo. “Se la enseñé al Conejo un día que la estábamos pasando bien. Le puse el tema y le encantó, le fascinó”, recordó, y celebra el logro de su alcance internacional, con un vídeo musical que supera las 91 millones de reproducciones en YouTube.

“Era un tema que yo veía global desde el primer momento en que lo hice. Sabía que iba a recorrer el mundo entero, y qué mejor que Bad Bunny, una de las superestrellas más grandes de esta década, y ahora mismo yo diría el artista número uno. Rompimos los dos y llegamos más arriba. De eso se trata, de una buena combinación, y la pasamos superbién siempre, y es lo que importa, es lo que se refleja en el tema”, manifestó con énfasis, y aclaró que el resultado final es producto de un trabajo en equipo que involucró a Bad Bunny y al productor Tainy, entre otros colaboradores.

Ambos exponentes urbanos tuvieron su junte con la versión remix de No me conoce (con J Balvin) y de Cómo se siente.

“Es la primera vez (con Dákiti) que nos habíamos juntado en un estudio a trabajar, porque las otras dos había sido por teléfono. Lo más que hice fue divertirme. Bad Bunny es una super buena persona, muy humilde y bien real, y yo soy igual”, describió el trapero, quien cuenta con dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías de mejor canción rap/hip hop, con el tema Medusa (junto a J Balvin y Anuel AA), y en la de mejor canción urbana por su colaboración con Anuel AA, Tainy y Ozuna en Adicto.

“Me da mucha felicidad. Son cosas que yo pensé desde que era jovencito y veía en la televisión y uno lo sueña y lo desea. Es como ganarme un premio. Son cosas que soñé y ver que se están haciendo realidad es el mejor regalo”, expresó con ilusión sobre la oportunidad de ser galardonado en la ceremonia que se realizará el jueves de la semana próxima.