La fama parece que no posee al intérprete urbano Jhay Cortez, quien además de contar con temas que superan las millones de reproducciones en las plataformas principales de música, ya anota galardones de reconocidas premiaciones en su trayectoria como Latin Billboard y Premio Juventud. Ha compuesto temas para Bad Bunny, Nicky Jam, Ozuna y Jesse & Joy, entre otros, pero su personalidad dista de la arrogancia que lo impulse a comportarse con pretensiones o exigencias típicas de viajes del ego.

El artista, quien hoy presentará el primero de sus tres espectáculos de Timelezz Tour en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, compartió con Primera Hora cómo se ha estado preparando para impresionar en suelo boricua. Pero minutos antes del encuentro pautado, al llegar al coliseo, este medio pudo verlo interactuar en los predios con diversos empleados, sin saber que era observado por Primera Hora. No había un séquito que lo vigilara ni apartara de los admiradores de su entorno. Una vez en el recinto, caminaba por los pasillos sin escolta, y sin dudar en un “sí” para la petición de selfies.

“Me gusta hablar y vacilar con mi gente, y más en mi Puerto Rico. Uno se tiene que vivir la película, como dicen por ahí, pero en el fondo todos somos iguales”, sostuvo pensativo Jhay Cortez, de 28 años.

¿Qué haces para evitar dejarte llevar por la arrogancia de la fama?

“Rodearte de las personas que te aterrizan y que siempre estuvieron a tu alrededor desde antes de ser famoso. Tengo personas que siempre han estado conmigo y eso siempre me mantiene con la misma humildad. Te dicen lo que está mal. No me gusta rodearme de personas que están ahí por interés. Una de las claves es contar con personas reales. En mi familia siempre me enseñaron muchos valores y me apoyaron mucho. Mi mamá (Ginny) es fiel creyente del cristianismo y de Dios, y me enseñó la humildad”.

¿La fama cansa?

“Antes quería que todo el mundo me conociera, y ahora es que no quiero que nadie me vea (ríe). Suena raro, pero sé que eso llega con el oficio. Es lo que soñé. A veces es incómodo, pero es como cualquier otro oficio, es una responsabilidad. Además, tengo mucha paciencia y lo tomo bastante relax”.

Has confesado que presentarte en el “Choliseo” fue un sueño que nació en la adolescencia. ¿Cómo han estado tus emociones en esa cuenta regresiva?

“Súpernervioso. A veces no lo creo. No he podido ni dormir en estos días, ni comer, no me da ni hambre (ríe). Es un logro bien grande. El sueño más grande que yo tenía era llenar “El Choli”. Obviamente, ganar premios es superchévere, pero nada como hacer un show en tu casa”.

¿Qué se siente caminar por los pasillos, con la certeza de una carrera musical ya establecida?

“Me fascina, porque desde pequeño siempre fue un sueño, desde los 9, 10 años. Yo no fui de jugar baloncesto ni nada. Siempre fui bien fanático de la música. El primer dvd que tuve en mano fue el del concierto de Don Omar (The Last Don Live, 2004). Desde que lo vi, practicaba en mi cuarto, que quería hacer un concierto así. Por eso estar aquí es gigante, y lo voy a hacer en el mismo mes que Don Omar hizo su concierto”.

Te has presentado en numerosos escenarios reconocidos, y has llevado la gira a otros destinos. ¿Qué te inquieta de tu debut en el coliseo?

“Es el compromiso de dar un buen show a la gente, que se lo disfruten, con esas pequeñas cosas que hacen la diferencia, como la proyección y la seguridad que tú tengas en tarima. Puerto Rico es un público bien exigente y uno se pone nervioso. Pero tengo mucha fe en mí. Voy a mí 100 %, y sé que voy a romper, pero comoquiera hay nervios”.

¿Pensabas que los boletos se agotarían tan rápido?

“No, definitivamente no. Incluso, cuando decidí hacer el concierto pensé que iba a ser solo uno, y mi sueño era al menos hacer uno. Ahora son tres. Súpercontento y agradecido”. Has confesado que odias lo predecible.

¿Qué diferente vas a traer en este espectáculo?

“Soy bien fanático de todo lo que es visual y este concierto es bien visual, más que todo. Quiero llevar una experiencia única para el público”, afirmó la voz de Dakiti, Fiel, Medusa, No me conoce y Cómo se siente, quien declinó adelantar quiénes serán sus invitados.

El artista, quien en 2019 lanzó el álbum Famouz, compara la evolución musical con Timelezz, que estrenó en septiembre de este año.

“Componer y producir para otros en el pasado me ha ayudado mucho. En Famouz me estaba encontrando todavía, estaba empezando, y para Timelezz ya me encontré, mi voz, mi estilo, mi color. De ahí en adelante ya todo es más fácil. Es toda una práctica, y tener el enfoque y la persistencia de seguir mejorándote tú como persona y como artista”.

¿Tienes tiempo para componer para otros?

“Está difícil porque para dedicarle tiempo a otra persona mejor me lo dedico a mi carrera. Obviamente, tengo amistades que si necesitan de mí o algo, compartimos el estudio y los ayudo, pero no es como antes, que era mi oficio”.

Después de Puerto Rico, ¿a dónde sigues con la gira de presentaciones?

“En noviembre y diciembre estamos en España. Luego seguimos para México, Inglaterra y Suecia”.

Por otro lado, ¿cómo está tu vida en asuntos del amor?

“Estamos bien (ríe). Me siento bien. Estoy en un buen momento de mi vida, en todas las áreas. Me siento súperbien”, expresó el artista con una amplia sonrisa, sin querer entrar en detalles sobre la responsable de su conquista. “Obviamente, es difícil para un artista la vida personal, pero tratando de hacer un balance, con mi carrera, en mi vida personal”, dijo el padre de Khaleel y Ametz, de 2 y 1 año respectivamente, productos de una relación anterior.