Parece que las personas andan con la tarjeta de crédito y la computadora en la mano para que, tan pronto, abre la venta, dar el tarjetazo, como se dice comúnmente. Y es que una vez se agotan los boletos de un concierto en cuestión de minutos, en este caso del intérprete de música urbana, Jhay Cortez.

La venta estaba anunciada para comenzar a las 10:00 am de este lunes, pero a esa hora se estimó había 70,000 usuarios en turno virtual, lo que provocó que la plataforma de Ticketera colapsara, y no fue hasta las 11:30 am que se restableció.

Una vez iniciada la venta, los boletos se agotaron en minutos, se informó en comunicado de prensa. Aún se desconoce si se abrirá una segunda función.

El concierto se llevará a cabo el 30 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y House Of Haze Music.

Jhay Cortez ha llegado el tope en las listas de popularidad a nivel global con los hits “Dakiti”, “Fiel”, “Medusa”, “No me conoce” y “Como se siente”, entre otros.