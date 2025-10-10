El reconocido cantante, compositor y productor Jhayco marca su esperado regreso con el lanzamiento de “Scorpio”, su primer sencillo del año, dando inicio a una nueva etapa en su carrera artística. Con este tema, el artista puertorriqueño da una muestra de lo que será su próximo proyecto discográfico, prometiendo una propuesta más cruda, audaz y cinematográfica.

El estreno de “Scorpio” llega tras una serie de momentos destacados en su carrera, incluyendo dos funciones completamente vendidas de la ‘Murci Experience’ en el Coliseo de Puerto Rico, así como sus apariciones sorpresa junto a Bad Bunny durante la residencia histórica ‘No Me Quiero Ir De Aquí’ en el mismo recinto.

En ambas presentaciones, Jhayco compartió éxitos globales como “Dákiti”, “Tarot” y “No Me Conoce (Remix)”, reafirmando su poder de convocatoria y estatus como figura clave en la música urbana.

Según se indicó en comunicado de prensa, “Scorpio” fue concebido durante un viaje en solitario del artista por los Everglades de Florida, una experiencia que inspiró el tono oscuro y visceral del sencillo. En el tema, Jhayco fusiona su característico estilo de alt-reggaetón con sonidos atrevidos y letras provocadoras, explorando nuevas direcciones sonoras sin abandonar la intensidad que lo distingue.

El video oficial del sencillo ya está disponible y presenta una estética cinematográfica que complementa la narrativa introspectiva del tema. (Haz clic aquí para ver el video oficial de “Scorpio”).

Con más de 20 mil millones de reproducciones globales, Jhayco continúa consolidando su lugar como una de las estrellas más influyentes de la música latina. Temas como “En La De Ella”, “Fiel”, “911”, “512” y “Holanda” forman parte de un catálogo que ha ayudado a definir el ascenso global del género urbano.

Carrera en ascenso y nuevo álbum en camino

Desde su irrupción en la escena con el EP Eyez On Me (2018), Jhayco ha demostrado ser un innovador con un estilo versátil que desafía géneros. Su álbum TIMELEZZ obtuvo doble platino y debutó en el primer lugar del iTunes Latin Chart, mientras que su más reciente proyecto Le Clique: Vida Rockstar (x) debutó en el número uno en Spotify y Apple Music en EE.UU., superando los mil millones de reproducciones.

El artista también ha llevado su música a escenarios internacionales como The Late Show with Stephen Colbert, donde interpretó un medley de sus temas “Vida Rockstar” y “Passoa”.

Con un nuevo álbum en camino y colaboraciones de alto perfil por anunciarse, Jhayco reafirma que no solo forma parte del movimiento urbano latino, sino que lidera su evolución, tal como lo describe la revista Rolling Stone, que lo ha llamado “el hombre al que llamas si quieres 8 mil millones de views”.