Tras el éxito de vivir como un “rockstar”, ahora se prepara para una aventura que arrancará desde su tierra.

El reguetonero boricua Jhayco anuncia su gira mundial “Vida Rockstar Tour”, un recorrido musical que comenzará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y promete resaltar su energía, presencia en el escenario y sus mayores éxitos.

La cita con sus fanáticos boricuas será el viernes, 3 de enero de 2025 a las 8:30 p.m. en el recinto sanjuanero, mientras que la venta de boletos comienza el próximo lunes, 28 de octubre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com.

“Este concierto será un hito en la música urbana en Puerto Rico. Jhayco presentará su contagiosa energía y autenticidad que resuenan profundamente con su público. El show será un despliegue de su talento y también una celebración de su identidad como artista. Estamos orgullosos de ser parte de este proyecto y de ofrecer a los fans una noche que recordarán para siempre”, indicó Paco López, productor del evento, en declaraciones escritas.

Gracias a sus éxitos “Dákiti”, “No me conoce”, “Holanda”, por mencionar algunos, Jhayco se consolidó como uno de los artistas más importantes de la música urbana. “Vida Rockstar Tour” es una experiencia que sus fanáticos no deben perderse.

“Este concierto no es solo música, es la expresión de lo que significa ser un ‘rockstar’. Demostraré porque en el reguetón no hay otro como yo. El respeto y compromiso que tengo con este género no es algo que pueda fingir, es algo que vivo”, afirmó el cantante.

Jhayco interpretará temas de su nuevo álbum “Le Clique: Vida Rockstar (X)”, un proyecto que contiene 29 temas y reúne tres años de emociones y experiencias personales. El álbum refleja su esencia más auténtica, buscando conectar de manera más profunda con su público a través de canciones que transmiten sus vivencias más genuinas.

Desde su lanzamiento, el disco “Le Clique: Vida Rockstar (X)” ha acumulado casi mil millones de reproducciones globales, logrando una certificación 2X RIAA Latin Platinum. El éxito de JHAYCO, “HOLANDA”, obtuvo 110 millones de vistas y entró en el Top 100 de Spotify Global con más de 344 millones de reproducciones.