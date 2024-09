Alegrías. Tristezas. Logros. Frustraciones. Son varias las historias que sirvieron de base en tres años para su nueva producción discográfica y exponer un cúmulo de sus emociones. Ser transparente es un aspecto que lo conecta con sus seguidores, por eso tuvo peso ser lo más genuino a su esencia en el álbum “Le Clique: Vida Rockstar (X)”.

Para el intérprete urbano Jhayco, la creación discográfica de 29 temas celebra una etapa distinta. Sus gustos fueron los que definieron la versatilidad de sonidos, en vez de lo que dictan las tendencias. Además, atrás quedó Jhay Cortez para darle paso a un nuevo nombre en el que encontró una identidad en la industria musical.

En el proceso creativo, hubo mucha inspiración, y diversos desahogos. Por eso, el álbum que estrena hoy se divide en tres secciones.

“Cada parte es una extensión de mí”, expresó enfático mediante videollamada desde Miami, Florida. “Este es mi mundo. Este es mi universo. Este soy yo. Esto son las cosas que yo pienso, las cosas que me hacen feliz, las cosas que yo digo, que dan risa. Es todo un reflejo de mí, es quien es el ‘rockstar’, quien es el ‘murciélago’ hoy día”.

El viaje de sentimientos le complace. “Altas, bajas, momentos tristes, momentos felices, eufóricos… Me tardé tres años, pero por eso son tres partes, por cada año que no solté un álbum, y aquí lo tenemos”.

El nombre del álbum lo explicó con entusiasmo. “‘Le Clique en francés es como ‘el corillo’, el ‘crew’”, comenzó su explicación. “Si eres fanático mío, eres fanático del movimiento de ‘Vida Rockstar’. La ‘X’ es el logo cuando nos tiramos la foto, así que todo es parte de lo que estos tres años me ha hecho convertirme”.

En septiembre de 2021 lanzó “Timelezz” como un reflejo de su deseo de permanecer latente como artista. Al éxito de la producción le siguió trabajar en nuevo material para este lanzamiento, pero sin prisa.

“Nunca pensé tardarme tres años en esta producción, pero soy alguien que voy mucho con mi intuición, y me voy guiando como voy sintiendo las cosas, cómo voy sintiendo mi arte. Creo que era merecido. Con este álbum me he convertido en lo que soy hoy. Este álbum me ayudó a encontrarme, no tanto como persona, sino como artista”, dijo Jesús Manuel Nieves Cortés. “Holanda”, “Cuerpecito”, “Mami chula” (con Quevedo), “Ex-special” (junto a Peso Pluma) y “KTM” (con las voces de Bryant Myers y Luar La L), sirvieron como adelanto a “Le Clique: Vida Rockstar (X)”.

El afán de ganar popularidad o estar al tope de una lista de éxitos no le preocupa. “Creo que no muchos artistas en el reguetón se toman el tiempo, se toman los años en hacer una producción, pendiente a los números, a no dejarla caer”.

La producción también cuenta con colaboraciones de Yandel, Eladio Carrión y Dj Khaled. Además del género urbano, incluye sonidos del regional mexicano, ‘afrobeat’, ‘dembow’, pop rock y otros.

Su trayectoria de más de una década lo distingue en la música urbana. Partiendo del título del álbum, destacó que se identifica como un “rockstar”, planteando el concepto que no necesariamente está ligado al género musical, sino a una personalidad. “Siempre he sido un ‘rockstar’, desde joven. Obviamente, antes era un poquito más loco, un poquito más impulsivo”, confesó. “Pero voy aprendiendo. Voy madurando. Voy creciendo. Pero también me empecé a preguntar cuál era mi rol en el género, en el reguetón, cuál era mi color, qué yo traía a la escena. Siento que no muchos artistas se toman la tarea de preguntarse qué estás trayendo, quién tú eres, cuál es tu carril en este género, y en mi carril yo soy el único ‘rockstar’”, aseguró con énfasis. “No va a haber más otro ‘rockstar’ en el género de reguetón, más que yo”, prosiguió con firmeza. “Y lo vivo. La gente sabe mi vida, lo que he hecho, cómo yo soy. No estoy tratando de serlo, yo lo soy”.

En la búsqueda de esa singularidad decidió cambiar su nombre artístico. “Es la evolución. Yo quiero ser único. Está J Quiles, J Balvin, y otros. No hay ningún Jhayco, y no va a haber Jhayco más grande que yo, así que eso es lo que yo quiero traer, que soy único. Ese es el ‘branding’, es la evolución de Jhay Cortez”.

Decidir crear su camino temprano en su juventud le ha traído varias satisfacciones. “Siempre tuve el empeño, el hambre. Siempre sabía que yo quería hacer algo y siempre estaba tratando de buscar mi pasión”, manifestó pensativo. “Valoro todo el tiempo y el sacrificio que le puse a esto desde niño. Llevo haciéndolo desde los 10, 11 años. Muchas cosas que no hice… Desde pequeño, cuando todo el mundo estaba por ahí ‘jangueando’ y todo eso, yo estaba en el estudio metido haciendo música. Pero para mí fue como empezar la universidad más temprano”, comparó sonriente. “Empecé desde pequeño, y cuando yo llegué a los 19, 20, ya estaba ‘ready’”.

Una próxima gira de espectáculos le provoca mucha ilusión. “Tenemos ‘Vida Rockstar Tour’, que se había aplazado hasta que saliera el disco”, dijo. “Empezamos el 1 de noviembre en el Kaseya Center aquí en Miami, mi primera gira de arena. Estoy superemocionado, supercontento”, afirmó la voz de “Dákiti” y “No me conoce”, y aunque no tiene una fecha para Puerto Rico, aseguró que trabaja en ello y será “una sorpresa”.