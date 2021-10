Como volver a empezar.

Formar parte de la agrupación CNCO por cinco años y medio representó una gran escuela musical para el cantante Joel DeLeón. Pero tomar las riendas para una carrera como solista representa para el intérprete un nuevo comienzo.

“Es empezar desde cero”, afirmó pensativo el artista mediante videollamada desde Miami, Florida, para promover su primer sencillo La culpa. De paso, confesó que tomar la decisión de abandonar la famosa agrupación en la que se dio a conocer como Joel Pimentel, no le resultó complejo.

“Para serte muy honesto, la decisión no fue algo que me hizo sentir súperpreocupado”, expresó el intérprete. “Mi mente estaba súpercalmada. Yo solamente estaba pensando en mi futuro y lo que quería hacer”, expuso convencido.

El vocalista recalcó que su salida de CNCO se dio en los mejores términos, y que continúa la relación de hermandad con el resto de los integrantes, Zabdiel de Jesús (Puerto Rico), Richard Camacho (República Dominicana), Erick Brian Colón (Cuba) y Christopher Vélez (Ecuador).

“Mucha gente puede quizás tener sus teorías de que yo me salí no sé por cual razón, pero no era por algo malo, sino que yo quise tomar otra ruta de mi carrera y poder expresar mi visión y mi sonido”, mencionó Joel, quien desde sus 16 años formó parte del grupo al ganar en el reality La banda en 2015.

“La relación con ellos sigue siendo muy buena. Somos hermanos. Pasamos cinco años juntos, desde jovencitos. Tenemos una historia que no se va a poder borrar”.

Su enfoque se mantiene en la intención de sobresalir en solitario. El tema La culpa presenta una fusión de pop con regional mexicano.

“Cuando escribimos esta canción nos quisimos poner en los zapatos de otra persona, que tenía el corazón roto, escribir sobre algo con que mucha gente se puede identificar”, explicó sobre la letra de desamor, y confesó sin entrar en más detalles, que en asuntos de pareja está “muy bien”.

El vídeo musical, que se grabó en México, le dio la oportunidad de mostrar una faceta que también disfruta.

“Todo lo que es poder actuar me encanta. Antes de empezar con (el reality) La banda, ya estaba muy metido en el teatro. Quise incorporar eso en mi primer video para compartir otra pasión mía con todo el mundo”.

Al hablar de la razón para cambiar su apellido a nivel artístico, resaltó el valor de honrar a su abuelo.

“Nunca tuve la oportunidad de poder escoger un nombre artístico, especialmente porque como estaba en La banda, en el programa de televisión, en esos tiempos no confiaba mucho en mí. No lo tenía bien pensado”, dijo pensativo. “Con el tiempo me puse a pensar que, si algún día me vuelvo solista, quisiera que el nombre tenga un significado muy importante para mí, y decidí cambiar a ‘DeLeón’. Este es el apellido con que empezó todo. Empecé a hacer música con mi abuelo”, añadió al hacer referencia a Luis De León.

“Falleció hace ya casi seis años. De hecho, unos meses antes de la audición de La banda. Fue el motivo de la audición, hacerle un homenaje, y yo canté la canción (Cien ovejas) que me enseñó a los 8 años”.

El cantante de 22 años resaltó la seguridad que siente en el presente de que este es su momento para lucirse como solista.

“Antes no confiaba mucho en mí mismo. Incluso el español, antes no lo hablaba muy bien, y eso era algo que me halaba para atrás muchas veces”, dijo. “Pero ahora creo que estos últimos dos, tres años, decidí cambiar mi mente, de que todo lo que yo quiero lo puedo lograr”.