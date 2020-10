Nueva York - Post Malone llegó con 16 nominaciones y se fue con nueve Premios Billboard de la Música en una noche en la que John Legend ofreció una emotiva actuación que le dedicó a su esposa.

Con la voz dolorida mientras cantaba apasionadamente frente al piano, Legend dijo a los televidentes “esto es para Chrissy” antes de interpretar “Never Break”, cuya letra incluye “jamás nos quebraremos”. Hace dos semanas Chrissy Teigen anunció que perdió al hijo que esperaban, diciendo en un desgarrador mensaje en redes sociales que estaban camino “a casa del hospital sin ningún bebé”.

“John, eso fue tan hermoso”, dijo la anfitriona Kelly Clarkson tras el número del músico. “Todo mi amor para ti y Chrissy”.

PUBLICIDAD

Fue una de varias actuaciones pregrabadas para el espectáculo del miércoles. Otros músicos asistieron y actuaron en el Teatro Dolby vacío en Los Ángeles durante la ceremonia de tres horas, que se transmitió por NBC.

Tras dar a conocer que Malone se alzó con el máximo honor de la noche, a mejor artista, Clarkson le entregó ocho trofeos más al cantante.

“Honestamente estoy asombrado por el amor que me han mostrado”, dijo Malone en el escenario. “Es una gran cosa para mí y todos los involucrados porque trabajamos durísimo”.

Superó a Billie Eilish en esa categoría, pero ella ganó mejor álbum y mejor artista femenina. La cantante de 18 años, usando mascarilla, dijo a los televidentes: “Por favor voten. Por favor usen un tapabocas. Por favor lávense las manos. Manténganse seguros. Cuídense”.

Otros tuvieron mensajes similares. Khalid, nombrado mejor artista de R&B, dijo a sus fans que “su voz importa ahora más que nunca”, y Lizzo usó un vestido negro con la palabra “vote” (vota) estampada en múltiples veces en blanco.

Lizzo también dio un discurso alentador en el que exhortó a los espectadores a encontrar su propia voz y no cambiar para cumplir con un patrón social.

“Sólo quiero decir que he estado pensando mucho en la supresión y en las voces que se negaron a ser suprimidas. Y me pregunto, ¿estaría yo ahora parada aquí si no fuera por las grandes mujeres negras que se negaron a suprimir sus voces? Y ahora sólo quiero decir, si están en casa viendo esto y pensaban cambiar algo en ustedes para sentirse dignos, esta es su señal para que se mantengan fieles a lo que son”, dijo.

PUBLICIDAD

Lil Nas X recibió el premio a la mejor canción del Hot 100 por “Old Town Road”, que rompió el récord de semanas en el No. 1 de la lista. Y Bad Bunny ganó el premio al mejor artista latino y subió al escenario con Ivy Queen y Nesi para interpretar el éxito “Yo perreo sola”.

Luke Combs, quien también actuó, fue nombrado mejor artista country y pronunció palabras positivas para sus fans y los trabajadores de la ceremonia.

“Sé que todos hemos pasado por tanto este año. Quiero agradecerle al equipo que está esta noche trabajando en este show porque ellos han pasado por mucho para hacer esto posible para ustedes. Espero que todos estén seguros en sus casas”, expresó.

El ídolo de la música country Garth Brooks recibió el premio Icon (Icono) de manos de Cher, quien lo llamó “una verdadera leyenda musical y mi amigo”. Brooks, el único artista con nueve discos que han vendido más de 10 millones de copias cada uno y se han certificado diamante, interpretó un popurrí de sus éxitos.

También actuaron BTS, Alicia Keys, Kane Brown, Khalid, Swae Lee, Sia, Brandy, Doja Cat, SAINt JHN, En Vogue y Demi Lovato, quien cantó su nuevo tema dirigido al presidente Donald Trump, “Commander In Chief”.

Kelly Clarkson, quien fungió como anfitriona, inauguró el espectáculo cantando “Higher Love” de Steve Winwood, que se convirtió en un éxito dance el año pasado cuando el DJ noruego Kygo hizo un remix de la versión de Whitney Houston. Clarkson estuvo acompañada por la baterista Sheila E. y el grupo a cappella Pentatonix para su interpretación. El tema le mereció a Houston, quien falleció en 2012, una nominación póstuma a mejor canción dance/electrónica.

PUBLICIDAD

El ídolo del rock Eddie Van Halen, fallecido la semana pasada, fue recordado con un video de su actuación en los Premios Billboard de 2015. Y el rapero y activista Killer Mike recibió el premio Change Maker (Agente de Cambio)

El este año los Billboard estaban previstos para abril, pero se pospusieron debido a la pandemia del coronavirus. Esa es la razón por la cual algunas de las nominaciones en las 55 categorías se sentían pasadas de moda.

Por ejemplo, las cinco nominadas a mejor canción fueron nominadas al Grammy el pasado enero. Y las candidatas al Billboard al mejor álbum incluyeron “Thank U, Next” de Ariana Grande, lanzado en octubre de 2018, y “Lover” de Swift, no su más reciente “Folklore”. Algunos de los postulados incluso fueron grandes contendientes en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2019 realizados hace más de un año, como “Old Town Road” de Lil Nas X y “Truth Hurts” de Lizzo.