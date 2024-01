El último trimestre del 2023 y el inicio del 2024 le han pegado unos “palos” muy positivos al guitarrista y compositor John Lix Feliciano, quien se abre paso en el mundo musical del flamenco, pero bautizado con acordes y toques de la música típica puertorriqueña.

De hecho, esa fusión musical es su punta de lanza como “flamenquista”, esa es su creatividad musical y la misma cobró vida en la “casa del trompo”, mientras hacía su maestría especializada en guitarra flamenca en Barcelona, España, en la Escola Superior de Música de Catalunya (2018).

Nacido en Mayagüez, pero criado en el área de San Patricio, en Guaynabo, Feliciano es el primer músico boricua en realizar una maestría en esta especialidad. En octubre pasado Feliciano publicó su primera producción discográfica titulada “Por Borikén”.

PUBLICIDAD

El trayecto no fue fácil. Los dedos de sus manos fueron su herramienta de trabajo, a lo largo de variados conciertos en España, como solista y acompañando a otros artistas, sumado además a que tuvo la oportunidad de dar clases privadas como maestro de música, y así pudo reunir el dinero para iniciar la grabación de su proyecto.

Luego, el toque final lo dio cuando a través de familiares y amigos, pudo recoger una ayuda económica para finiquitar el disco.

“Fue un proceso de mucho sacrificio, pero de un aprendizaje brutal. Yo nunca había trabajado en eso de grabar un disco. Es costoso. Trabajé duro en España para ganar algún dinero y tuve ayuda de mi familia y amistades”, dijo Feliciano, quien contó con la colaboración de un amigo español, cantautor de flamenco y quien tiene un estudio de grabación, Víctor Guirado.

“Por Borinkén” cuenta con 12 temas, uno de ellos un compendio de una trilogía de temas grabados por Ismael “Maelo” Rivera, titulada “Por Maelo”, que contiene las canciones “Las tumbas”, “El negro bembón” y “El Nazareno”.

Con toda humildad digo, que esa es mi aportación y ya me está abriendo puertas y talleres con músicos españoles, porque no fue fácil esa aceptación. Un boricua, caribeño, un latino, tocando flamenco...” - John Lix Feliciano

Joyas del pentagrama musical boricua de compositores como Pedro Flores, Rafael Hernández, Antonio Cabán Vale, Juan Morales Ramos (Ramito), Sylvia Rexach y Bobby Capó fueron arreglados y fusionados en tiempo de flamenco por el guitarrista Feliciano, quien también grabó dos temas de su autoría, uno de ellos titulado “El resiliente”, el cual interpreta.

Las voces de artistas españoles y boricuas, como Cristo Heredia, Eliud Serrano, Víctor Guirado, Ana del Rocío Gómez, Tomás Santiago, Ariana Loren, Lidia Plaza, junto a Feliciano, interpretan temas como “Lamento borincano”, “Silencio”, “Olas y arenas”, “Verde Luz”, “Obsesión”, “Cumbanchero” y “Allá en la altura”, entre otros.

PUBLICIDAD

En la música flamenca, original de Andalucía, se conoce como “palo” a cada uno de las diferentes modalidades del llamado cante, baile y la ejecución de la guitarra, recordando que cada palo flamenco tiene su estructura, tempo y compás, e influencias regionales. Hoy día hay sobre 50 estilos diferentes.

Y en efecto, cada estilo da titularidad cuando se canta y se toca, por lo que de ordinario se dice que se va a tocar música flamenca Por bulería, Por tangos, Por alegría, Por malagueñas, Por seguiriyas, etc...

El disco fue seleccionado entre las mejores producciones del 2023 por la Fundación Nacional para la Cultura Popular. ( Suministrada )

“Eso fue lo que me inspiró a poner el título del disco. Por ejemplo, si fuera en el género de la salsa, pues habría Por son, Por guaguancó, Por tumbao, Por rumba y así a su vez. Pues le puse al proyecto flamenco con fusión de la música boricua, ‘Por Borikén’. Las canciones tienen arreglos de base flamenca de distintos palos y se acompañan con acordes de influencias de música típica y caribeña”, explicó Feliciano.

El trabajo del guitarrista boricua no ha pasado desapercibido por la crítica especalizada en producciones discográficas en Puerto Rico. A finales de diciembre del 2023, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que dirige el periodista e historiador, Javier Santiago, seleccionó el disco “Por Borikén” entre las mejores 20 producciones de Puerto Rico en el 2023. Fue escogido en la posición número 10.

“Estoy superagradecido por el apoyo que he recibido del público y contento con que se haya destacado la producción en la Fundación Nacional. El disco lo pueden conseguir en todas las plataformas de música y a través de mis redes sociales”, indicó Feliciano.

PUBLICIDAD

Y si el 2023 fue muy bueno para el egresado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y su Departamento de Música, adscrito a la Facultad de Humanidades en 2016, ya este nuevo año 2024 en el mes de enero, también lo tiene “a palo” limpio. Mientras estudió en la UPR, Feliciano formó parte como cantante y guitarrista de la Tuna Bardos, de la cual también fue su director musical. Además formó parte del Taller de Teatro Lírico y del Taller de Jazz de la UPR.

Este próximo sábado 13, Feliciano estará acompañando a la cantautora boricua Ana del Rocío, conocida como “La voz flamenca de Puerto Rico”, en una actividad titulada “Navidad flamenca”, la cual se llevará a cabo en el Museo de la Música en Ponce, ubicado en la calle Isabel #1450, desde las 7:30 p.m. Una donación sugerida de $15 es lo que cuesta el espectáculo en el que Del Rocío estará cantando temas como “Casitas de la montaña”, “Jardinero de cariño”, el villancico “Los peces en el río”, “Yo soy como el coquí”, entre otros, matizados en la fusión flamenca-boricua, en la que la boricua se destaca en el canto y Feliciano en la guitarra.

Entonces, el domingo 14, desde las 5:00 p.m., John Lix Feliciano presentará en el restaurante Rincón Ibérico en el Cuartel de Ballajá, en el Vejo San Juan, la segunda parte “Navidad flamenca”, en la que tocará gran parte de su premiado trabajo discográfico, esta vez acompañado por el guitarrista Jonuel Negrón, Henry Rodríguez en el cajón, las bailadoras de flamenco Patricia Muñiz y María Corina, y Ana del Rocío, quien interpretó el tema “Verde luz” en el disco.

PUBLICIDAD

“Presentaremos una combinación de flamenco español y la música típica de Puerto Rico. Ana va a cantar ‘Verde luz’, ‘Casitas de la montaña’, ‘Por alegría’ y algunos villancicos andaluces”, adelantó Feliciano.

De hecho, fue de la mano de la boricua-española Del Rocío y su padre, el flamenquista español radicado en la Isla, Antonio “Pichuli” Carmona, que Feliciano tuvo ese primer roce y gran amor a primera vista con el género del flamenco.

“Estaba con la Tuna Bardos tocando en un restaurante y Ana estaba cantando también allí y la acompañé con la flauta. No sabía nada del flamenco, yo tocaba música clásica en la guitarra. Y ella luego me invitó a un ensayo y allí me encontré con un mundo desconocido, algo nuevo para mí y decidí que quería aprender eso, tocar esa música. Y de la mano de Antonio Carmona fue que me adentré a este genero. Iba los martes a su casa y allí aprendí a tocar los diferentes palos, y a ver videos, a practicar. Y eso me llevó a querer hacer mi maestría en guitarra flamenca”, dijo Feliciano, quien destacó que regresará a España en marzo próximo para cumplir con algunos compromisos acompañando a otros artistas y para hacer sus propios conciertos.

“Por ahora quiero disfrutarme el disco. Hacer conciertos y promocionarlo. Tengo algunas ideas para mi segundo trabajo discográfico, en donde sí pienso en trabajar temas originales, quiero irme por ahí, aportar lo que puedo hacer, conservando ésta fusión, ese flamenco caribeño. Con toda humildad digo, que esa es mi aportación y ya me está abriendo puertas y talleres con músicos españoles, porque no fue fácil esa aceptación. Un boricua, caribeño, un latino, tocando flamenco... Hubo gente con mente abierta que me dio la mano, pero otros me daban de codo, me echaban a un lado cuando se enteraban que no era español. Y lo pude entender, era algo cultural, son muy celosos con ese género que es muy de ellos. Pero, esa lucha me dio fuerzas y seguí trabajando duro”, explicó.

En España el boricua tiene en su agenda trabajar conciertos propios. “Siempre es necesario tener algo de uno, un proyecto, para uno poder moverse en sus espacios”, dijo Feliciano, quien hizo sus estudios de escuela superior en el Colegio Belén en San Patricio.