El cantante Jon Bon Jovi suspendió ayer por la noche su concierto en el Madison Square Garden por una sinusitis (infección de los senos paranasales), según confirmó posteriormente un representante del cantante a la revista People.

El concierto es la octava actuación de una residencia de nueve noches en Nueva York dentro de ‘Forever Tour’. Se trata de la primera gira del cantante tras cuatro años alejado de los escenarios por una afección en las cuerdas vocales que estuvo a punto de impedirle volver a los escenarios.

“Voy a tener que bajar el ritmo por una noche”, dijo el cantante al público tras 90 minutos de actuación. El artista ha colgado el cartel de no hay entradas para los nueve conciertos en Nueva York.

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“No tiren sus entradas; voy a buscar una solución, ¿de acuerdo? No se preocupen”, dijo Bon Jovi al público, que respondió con aplausos. “Consérvenlos; vamos a ver cómo reprogramar el concierto”. “Me siento muy bien, nos vemos pronto, adiós”, terminó.

En entrevistas recientes, el cantante aseguró que estaba “completamente recuperado” después de años de rehabilitación vocal y trabajo con especialistas.

Durante la noche, Pat Monahan, líder del grupo Train, se unió a Bon Jovi para interpretar el tema ‘Livin’ on a Prayer’, uno de los momentos más destacados de la noche.

La gira cuenta con próximas citas en Irlanda, Escocia e Inglaterra.