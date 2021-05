El puertorriqueño Jon Z, uno de los principales artistas urbanos de la nueva generación del movimiento mundial, celebró ayer sus 30 años con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical, La parranda.

Según dijo Jonathan Resto Quiñones, nombre de pila de Jon Z, en un comunicado de prensa, este nuevo tema va dirigido a las fiestas, a las mujeres y su amor por todas, sin discriminar.

“Me gusta la parranda, me gusta el reguetón, me gusta la bachata, me gusta el vacilón, me gustan las ‘baby’ que me traten con amor, me gustan altita, flaquita, bajita, gordita, bonita”, es el coro de este tema.

La parranda fue producido por Boy Wonder, quien resaltó en el comunicado de prensa que el tema presenta “un nuevo sonido para él, con un gran video” y aseguró que la canción “está proyectado a ser uno de los sencillos más exitosos del género urbano en el 2021”.

El video musical de La parranda fue dirigido por CODISCOS Films.

Con éxitos como Natti, Karol, Becky, Después que te perdí, Quédate sola, Go Loko y Si te veo, y colaboraciones con Enrique Iglesias, Natti Natasha, Farruko, Darell, Brytiago, Baby Rasta, Eladio Carrión, entre otros, Jon Z se ha posicionado uno de los traperos más cotizados en el momento.

Criado en Juncos, Jon Z trabajó como repartidor de pizza previo a convertirse en artista, tener su propia línea de ropa, mochilas, y su marca de cannabis medicinal.