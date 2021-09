El prometedor artista alternativo puertorriqueño Joonti lanzó su nueva canción y video musical, Life.

Se trata del cuarto sencillo de Joonti, después de Kendall, Sentencia y Kendall Remix, y su primer sencillo con AP Global. La canción trata sobre celebrar la vida y disfrutar de las pequeñas cosas y experiencias mientras hacemos que cada momento valga la pena porque al final eso es lo que nos llevamos con nosotros en lugar de las cosas materiales.

“Quería escribir una canción que representara mi esencia, y eso es Life. Se trata de vivir tu vida al máximo y saborear cada momento porque no sabes dónde vas a terminar mañana. Al final, lo que terminas llevándote son los recuerdos y cómo te sentiste en un momento en particular, no tus posesiones terrenales. Espero que todos los que escuchen esta canción se sientan así también y elijan no dar nada por sentado”, dijo por escrito Joonti.

El video musical, dirigido por Webster Torres y codirigido por Ricky Recap, fue filmado en Puerto Rico y presenta escenas de Joonti haciendo snowboard, paracaidismo y jet ski, aprovechando al máximo cada segundo. También se le ve en una fiesta en una casa divirtiéndose con sus amigos y disfrutando ese momento con sus seres queridos.

“Grabar el video musical fue muy divertido. Me gustan los deportes extremos, así que poder combinar eso con mi música fue un sueño hecho realidad. También creo que el video va junto con el mensaje de la canción que es vivir tu vida al máximo sin importar nada”, añadió Joonti.

Jonathan Andrés Pagán Vélez, mejor conocido como Joonti, es un cantautor nacido el 21 de junio de 2002 en Caguas, Puerto Rico. Desde muy joven, Joonti tuvo un gran interés por la música e impulsado por este interés, sus padres lo inscribieron en concursos como La Voz Kids cuando solo tenía 11 años. Sin embargo, no fue hasta 2019 que Joonti se interesó en dedicarse a la música como profesión y comenzó a subir freestyles en Instagram, ganando miles de visitas. Con su música, Joonti busca diferenciarse de otros artistas interpretando sus canciones de una manera nueva y única.