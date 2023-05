Han pasado dos décadas desde que las historias de amor narradas en sus letras conquistaron la admiración de miles de seguidores a nivel internacional. Pero que sigan tan vigentes en la memoria del público para cantarlas, es un aspecto que los llena de mayor entusiasmo.

El intérprete español Jordi Llunas manifestó su alegría y la de su hermano Marcos ante la oportunidad de repasar sus éxitos a través de la velada musical Dos románticos en una noche, a realizarse el próximo 5 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Luis A. Ferré. “Es un regreso después de muchos años. Se me eriza la piel. Tenía muchas ganas de venir a cantarles una vez más”, manifestó Jordi con gran ilusión durante su visita promocional en Puerto Rico, destino que demoró en visitar desde el lanzamiento de su tercer álbum, Tú no sospechas (2002).

“La gente de Puerto Rico nos ha querido igual que nosotros a ellos y le valoramos mucho el que todavía nos recuerden. Por eso va a ser un placer volver a cantar esas canciones”, dijo. “La gente las recibió como suyas, las recibió con amor, y en Puerto Rico, a pesar de que ahora está sonando otro tipo música, otros estilos, son románticos, siempre lo han sido”. El encuentro con Primera Hora tuvo lugar, precisamente, en el venue donde se reunirá con Marcos con el compromiso de brindar un espectáculo inolvidable.

“Va a ser puro romanticismo, pero también hay muchas canciones movidas, pop, pero siempre dedicadas al amor”, sostuvo la voz de éxitos como Desesperadamente enamorado, Amiga mía y Me estoy volviendo loco. Canciones como Vida, Reconquistarte y Eres mi debilidad, popularizadas en la voz de Marcos Llunas, son solo algunas de las que se sumarán al repertorio del show producido por Eventos Que son un Éxito.

“También vamos a darles sorpresas, como homenajes a mi papá, Dyango, con algunas de sus canciones emblemáticas como Por volverte a ver, Corazón mágico, cantadas a solas o juntos, Marcos y yo”, adelantó, y expresó su admiración hacia su hermano. “Tengo la suerte de haber aprendido mucho de él”, dijo el menor de cuatro hijos. “Le tengo un respeto enorme. Es un cantante maravilloso. En el escenario nos llevamos muy bien”.

La visita promocional también sirvió de pretexto para hablar del tema que lanzó este año, Me estoy acostumbrando, una muestra más de cómo los temas del corazón siguen motivando sus letras. “Es una canción de desamor, pero que deja una puerta abierta al final de la canción”, dijo sobre la temática, que plantea la preocupación de cómo se va perdiendo la chispa del romance en una relación. De paso, reflexionó sobre esta realidad para quienes estén atravesando por una situación similar.

“Depende de cada caso, que se lo piensen bien, que la vida sigue, que tampoco esperen por esperar. Al final, la vida es muy corta”, resaltó. “Hay que aprovechar el momento, vivir la vida. Al final, continuar con algo en lo que no funciona, es mejor dejarlo ir y que cada uno sea feliz por su lado. Seguro encontrará el amor en otro lugar”.

El vídeo musical rinde tributo a una de las figuras del espectáculo por quien ha sentido gran admiración. “Le quise hacer un homenaje a Michael Jackson”, mencionó ilusionado sobre el famoso artista que falleció en junio de 2009, y detalló parte del atuendo que luce en este clip visual. “Está basado un poco en un traje que usó Michael Jackson, el sombrero también, el guante de brillo”, detalló. “Es un pequeño homenaje al ‘Rey del Pop’, que en paz descanse, que lo extrañamos mucho”. A su vez, compartió una anécdota sobre planes con una composición inédita suya, Cada mañana, que realizaría el famoso intérprete.

“Estaba a punto de cantar una canción mía, que iba a recaudar fondos para niños latinos del mundo. Todo iba a ser donado para un centro de recaudación de dinero para los niños que pasan hambre, sobretodo en América Latina, porque la canción es en español, y él aceptó cantar la mía, que le encantaba. ‘It’s a love song. I love it’, y ‘esta es la canción que voy a cantar’”, recordó sobre sus impresiones en 2009. El plan, según le manifestó Michael Jackson, era culminar en noviembre de ese año su serie de shows en Londres. Recordó que la voz de éxitos como Beat It, Thriller y Smooth Criminal le anunció que “‘en diciembre, en Los Ángeles, la grabo y la lanzamos el otro año, 2010′”, planes que no se pudieron concretar. Hace dos años que Jordi grabó el tema.

Por otro lado, el cantante resaltó con orgullo que su padre continúa presente en la escena musical. “Está cantando ahora mismo en Chile, Argentina, está haciendo shows, y le va muy bien. Mi papá está cantando como los ángeles. No se ha retirado”, expuso. “Con 83 años, tiene una voz impresionante”. A su vez, expresó que no contempla que presencie su espectáculo en el CBA en agosto. “Que viniera a este show a vernos, no creo, porque no le gusta viajar mucho ya. Si lo hace es para un show concreto para él. Ha hecho tantos viajes. Se cansa en los viajes”. El cariño que le profesa le hizo nombrar a su hijo, de 9 años, Dyango. Para el nombre de su hija, Lydia, se inspiró en su madre.

“La niña canta muy bien. Solo tiene 6 años. La verdad me sorprende muchísimo y baila muy bien también. La llevo a ballet. El nene hace otro tipo de cosas, es más deportista. No canta mal, lo he escuchado. Quién sabe por dónde van a salir”.

Los proyectos musicales van tomando espacio en su itinerario. “Estoy continuando el disco. Empieza con Me estoy acostumbrando. Este disco lo estoy produciendo, y a seguir. A medida que vaya teniendo canciones creo que las voy a ir lanzando como hice con Me estoy acostumbrando. Se vienen canciones muy buenas, se vienen sorpresas y dúo, que no puedo decir, pero se van a sorprender”.

Boletos a la venta a través de PRTicket.com.