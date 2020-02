Los vínculos de Jorge Drexler con Puerto Rico trascienden de una última fecha para cerrar su gira de conciertos “Silente”. En este pedazo de Caribe tiene múltiples conexiones de amistad, trabajo (su oficina de manejo para Latinoamérica tiene base aquí), y admiración hacia otros colegas músicos.

Conoce de las sacudidas políticas y atmosféricas del último tiempo como si las estuviera viviendo desde el interior de este terruño. Siendo así no hay por qué dudar cuando dice que este es un destino al que siempre quiere regresar.

“Además de los movimientos políticos, también la naturaleza ha sido muy dura con Puerto Rico. Ha sido un periodo en el cual el país se ha visto sometido a unas pruebas muy grandes y a mí, más allá de la tristeza y la preocupación, me pone muy contento cómo ha reaccionado el país con un empuje de solidaridad, de conciencia, tratando de cambiar una situación compleja y tan injusta”, dijo el cantautor uruguayo, desde Madrid, España, donde reside.

PUBLICIDAD

En su ir y venir a la Isla, casi siempre para despedir sus giras, ha identificado que “Puerto Rico tiene una crisis permanente de identidad“ que lo distancia de los demás países iberoamericanos y a la vez impulsa unos niveles de creatividad que admira.

“Hay géneros musicales en Puerto Rico que han tomado al mundo por asalto y hay mucho nivel de escritura como el que tiene René Pérez, como el que tiene PJ Sinsuela, grandes intérpretes como Ile, Eduardo Cabra que es un productor de primera línea, es decir, de Tego Calderón en adelante el país ha soltado mucha gente muy interesante y con una gran capacidad de realización que a veces no vemos en países latinoamericanos”.

El ganador de tres premios Grammy Latinos por el álbum “Salvavidas de hielo” (2018) se nombra defensor del ritmo urbano aún sin gustarle todo lo que escucha.

“Me gusta cuando escribe Tego Caldéron o cuando escribe René Pérez, pero sí me doy cuenta que el ritmo tiene un potencial tremendo, que ha tomado al mundo por asalto, y se ha dado de cuenta todo el mundo”.

Drexler se deja influenciar musicalmente de su entorno, y eso incluye a su hijo de ocho años. Por eso, argumentos generacionales como “la única música buena es la de mi época y los jóvenes de hoy están perdidos”, le parecen una torpeza.

”Todas las generaciones tienen algo bueno para dar”, opinó el admirador de la joven cantante estadounidense Billy Eillish. “No me gusta la xenofobia ni de los grupos humanos que se creen mejor por su religión ni por su nacionalidad ni por su etnia ni por su acción sexual, pero tampoco me gustan las personas que se creen mejores por su edad. No hay generaciones mejores que otras”.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico tiene una crisis permanente de identidad“ -Jorge Drexler, cantautor uruguayo

El artista se presentará el 21 de marzo en la sala por inaugurar Coca Cola Music Hall, en El Distrito, San Juan. Será el cierre de la gira “Silente”, con la que ha viajado por 81 ciudades.

Es un encuentro íntimo con las canciones que lo acompañan desde el primer momento en que tomó una guitarra y subió a un escenario para ser telonero de su mentor, Joaquín Sabina.

“Es muy llamativo porque va desde la primera canción que escribí hasta las últimas canciones, entonces puedes ver el paso del tiempo. Y es cierto que algunas canciones que uno escribió hace mucho tiempo se le hacen a uno lejanas, pero me gusta dejar que diferentes personas que definen diferentes épocas participen del concierto. Es una idea de interacción de diferentes épocas, y estoy contento de que haya una narrativa que vaya guiando esas canciones por un camino común”.

Drexler volvió a componer justo hoy después de dos años y medio. Para escribir, compartió, necesita dejar que todas las experiencias vividas durante la gira sedimenten y luego busca el silencio para escribir.

“Para toda la sociedad en que me muevo hoy en día, el silencio es muy escaso. Tenemos de todo al alcance de la mano, a un click de distancia. Tenemos una oferta permanente de información visual, auditiva, cultural, cinematográfica, todo lo que se ocurra, que es bien dificil encontrar silencio. Se ha vuelto para mí en el bien más valioso“.