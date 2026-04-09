Más seguro, más libre y más provocador, así se encuentra el cantautor José Alfredo, quien afirma que dejó el miedo atrás’, le da “reset” a lo malo, y disfruta una faceta más optimista en la vida con su nueva canción, “Perro”.

El puertorriqueño compartió con Primera Hora que el sencillo busca mostrar un lado artístico distinto, cargado de energía, actitud y empoderamiento, al ritmo del “pop dance”, un género con el que se familiarizó en un viaje hacia España que realizó el año pasado.

“Vengo flaquito, llevamos tiempo trabajando para sentirme más cómodo en mi piel, porque yo me resguardaba y refugiaba en otros elementos por inseguridad, y con ‘Perro’ dejamos la inseguridad en la gaveta”, resaltó el artista en entrevista telefónica.

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José Alfredo afirmó que los resultados de su transformación se ven reflejados en el video musical dirigido por Gabriel Caro, mostrándose más seguro y suelto.

“Estoy esclavo del gimnasio. Estamos en clases de pilates, tenemos una rutina de ejercicios bien seria, estoy realmente puesto para mí”, dijo, entre risas, el sangermeño, quien afirmó que luego de vivir el diagnóstico de cáncer de su madre, así como una ruptura amorosa que fue motivo para su último álbum “Mercurio Retrógrado”, reconoció que ya era hora de darle otro giro a su realidad.

“Ya no me estoy poniendo curitas pa’ que la gente viera mis heridas, ya estoy sano, y cuando pasas por el proceso de sanación, lo ves porque floreces” indicó.

José Alfredo afirmó que está “preparando cositas chéveres”, incluyendo colaboraciones con artistas que llegó a conectar tras una gira musical que celebró el año pasado en España, un viaje que sirvió como fuente de inspiración para este número.

José Alfredo celebra su más reciente transformación física con su nuevo sencillo. ( Suministrada )

“Vamos a cantar de diversión, habrá sus canciones de amor y desamor, pero estamos abordando cosas desde una perspectiva más relajada, más de pasarla bien, sin tanto meollo”, destacó.

El boricua, además, invita al público a sacar su lado más perro a pasear sin remordimiento alguno, y reproducir el sencillo desde su casa, o en la parada de orgullo lésbico, gay, bisexual, transgénero, y cuier (LGBTQ+) más cercana.

“Lo que me hace más perro es el yo, ante el caos, ponerme de pie y darle estructura a esta nueva versión de José Alfredo, que es más segura, más fuerte y más potente”, manifestó.