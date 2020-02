Como si cada canción fuera una página del libro de su historia musical, el cantante José Juan Tañón repasará con el público su vida artística de casi 30 años en el concierto “A viva voz”, que presentará el domingo, 23 de febrero.

La Sala de Drama René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, será el escenario desde el que espera disfrutar el viaje por las distintas etapas de su carrera, en especial el evento que elevó su nombre en el pentagrama musical, el Festival Internacional de la Canción Iberoamericana (OTI) de 1991.

“Esto he querido hacerlo consciente de que la voz no dura para siempre”, dijo el tenor, de 54 años. “Teniendo la voz en un gran momento quise reunir al grupo de jóvenes que me acompañaron cuando gané el OTI de Puerto Rico”.

Lo volverán a acompañar el director musical Francisco “Ito” Serrano, así como los músicos Ito Colón, Ramón Sánchez, Fernando Muscolo y las coristas Yanira Torres e Iris Martínez. Otros invitados serán Amarilis Pagán y Pedro Guzmán.

El repertorio integrará temas propios, como “Nuestra voz” y “Escucha mi silencio”, con los que se presentó en el OTI de Puerto Rico y México, respectivamente, y otros de intérpretes y compositores que “marcaron mi vida”. De ese grupo destaca a Alberto Carrión, Alberto Cortés, Violeta Parra, Tito Lara y Andrea Bocelli.

Tañón se mantiene activo en bohemias y distintas actividades públicas, además de la labor que realiza como entrenador de vocal, y que a la vez le sirve para calentar su instrumento.

“Al día de hoy tengo los mismos tonos que cuando el festival”, indicó el discípulo de la maestra de canto Rina de Toledo. “Realmente (la voz) ya sale en automático, gracias a Dios, y gracias a que estuve 20 años entrenando ininterrumpidamente con Rina de Toledo hasta que ella falleció. Ella me entrenó todas las semanas y me decía, ‘Va a llegar el momento en que vas a hacer esto como tomarte el café todas las mañanas’, y así ha sido”.

“A viva voz” es una producción de Casa Productora. Los boletos están a la venta en Bellas Artes y Ticket Center.