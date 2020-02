Celebrando la vida.

El cantante José Luis Rodríguez “El Puma” regresa renovado, con nuevo álbum, con un concierto para el próximo 15 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y con más ansias de complacer a su público.

Como suele pasar tras atravesar una experiencia cercana a la muerte, la manera de ver la vida ha cambiado. Tras el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, en 2017 superó una cirugía de doble trasplante de pulmón y desde entonces se disfruta un día a la vez, con la percepción de que cada momento es irrepetible y de que no existe la garantía de un después.

“La espera es lo más difícil”, dijo apesadumbrado sobre aquellos días en que estaba anhelando escuchar la noticia de un donante. “Por eso, a la gente que siempre me escucha, no pierdan tiempo cuando les dice un médico que eso tiene cura. No tiene cura”, marcó con énfasis sobre la condición en la que el tejido pulmonar empieza a cicatrizar hasta provocar la inhabilidad de respirar y culminar en muerte.

“Yo perdí tiempo buscando cosas que me ayudaran a evitar la operación y la verdad que perdí como ocho meses más o menos. Me recomendaban muchas cosas, hasta que llegó un momento en que no pude más”, lamentó el intérprete venezolano.

“Me despedí tres veces de la gente, de mi esposa, de mi familia”, recordó la voz de éxitos como Pavo real, Dueño de nada y Culpable soy yo. “Si algún médico te dice que eso tiene cura, salte de ahí y ponte (en contacto) inmediatamente con los cirujanos y el hospital adecuado, y hasta los exámenes, y ponte en lista de espera hasta que Dios pruebe el milagro de que tú sigas viviendo”.

Luego de meses de intentar otras alternativas, recibió el consejo que lo llevó a tomar otra acción. “Uno de los médicos que me operó me decía ‘mira, si te quedas en esto mueres. Tú sabes que vas a morir y si lo intentas, puede que vivas. Inténtalo’”.

Mantenerse aferrado a su fe lo ayudó dentro del cuadro clínico desalentador que padecía. “El cristiano no tiene pérdidas. Si estás aquí, estás con Cristo, y si te fuiste, te fuiste con Cristo”, reflexionó. “Pero uno siente que le faltaban más cosas por hacer, quería hacer cosas mejores, rectificar errores de cosas que he hecho, y estoy en eso, rectificando, tratando de ser otra persona, por supuesto, y dar tanto que he recibido de la gente en agradecimiento”.

Precisamente, este compromiso lo inspiró al título de su nuevo álbum, Agradecido, que abre con el tema bajo el mismo nombre y cuya letra celebra la vida y todo aquello que valora.

“Agradecido de Dios, agradecido de Cristo, agradecido del Espíritu Santo, agradecido de los médicos, agradecido del donante, de la familia del donante, agradecido de mi esposa que siempre estuvo ahí conmigo”, resaltó de una amplia lista. “Bien agradecido de toda la gente que oró por mí en todo el mundo, especialmente la gente de Puerto Rico, que sé que oró mucho por mí”.

La producción discográfica de diez temas, disponible en versión física y digital, cuenta con tres temas inéditos. “Este álbum para mí es irrepetible. Es lo que tengo y es lo mejor”, dijo sobre la creación musical, que además de baladas incluye bachata, cumbia y milonga, entre otros géneros.

“Hay ritmos para cada país, Argentina, Perú, Chile, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela. Es un tributo a esos países”, reveló con orgullo sobre la oportunidad, teniendo en cuenta que tuvo que preparar su voz para lograrlo. “Me costó encontrarla otra vez, mucho. Pensé que no iba a cantar. Fue como empezar de cero”, confesó pensativo. “Pensé que no cantaba más, pero dándole y dándole, la práctica hace la perfección”, resaltó complacido el también actor, quien cuenta con 56 años de trayectoria artística.

El Medley Caribe incluye En mi Viejo San Juan, Linda Quisqueya y El son se fue de Cuba. “Hay muchas vivencias. El primer viaje que yo hice en mi vida a un país fue a Puerto Rico. Dos novelas acá, la luna de miel acá, muchos nexos con Puerto Rico”, valoró con nostalgia.

De hecho, el espectáculo que tiene pautado para el CBA lo llena de ilusión. “Se va a presentar El Puma con las canciones de siempre, con las canciones nuevas. Va a haber interacción con la gente porque quiero disfrutar la gente. No como antes. Yo hacía un monólogo musical y me iba. No. Yo quiero convivir y que sean inolvidables para mí esos momentos, eso que va a suceder”.

Boletos para el concierto a través de Ticketerapr y la boletería del Coliseo.